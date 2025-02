Menos de una semana después de la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en Atenas, la ex mujer del príncipe ha roto su silencio en las redes sociales. Tatiana Blatnik ha recurrido a este canal para publicar un mensaje que ha supuesto sus primeras palabras oficiales tras el enlace. Una boda mucho más discreta y con menos invitados que la del hijo de la reina Ana María con Tatiana y que se ha producido menos de un año después de que se anunciara su divorcio.

La ex mujer del príncipe Nicolás ha comenzado su mensaje dando las gracias a todos sus seguidores: «No puedo empezar esta publicación sin dar las gracias a esta increíble comunidad. A todos los que me han hecho sentir como en casa, fuerte y apoyada. Mi corazón está lleno de gratitud», ha dicho la princesa, que ha confirmado que no tiene la intención de marcharse de Grecia. Una posibilidad que estaba en el aire a raíz de la segunda boda de su ex marido, sobre todo, porque ella misma ha trabajado en alguna ocasión con Chrysi.

El príncipe Nicolás y Chrysi Vardinogianni en Atenas. (Foto: Gtres)

Tatiana Blatnik ha explicado que las últimas semanas han sido para ella toda una aventura llena de cambios y nuevas oportunidades, tanto a nivel personal como profesional. La ex mujer del príncipe Nicolás se ha mudado de casa y su fundación Breathe Hellas ha dado importantes pasos, con nuevas colaboraciones y proyectos para promover su crecimiento. Tatiana está muy comprometida con su organización y quiere poner en marcha nuevas iniciativas que ayuden a construir comunidades más saludables y conectadas. La princesa asegura que el apoyo de la comunidad es fundamental para la salud de las personas. «Gracias a todos por ayudarme a mantenerme sana, mi corazón está lleno».

La ex nuera de la reina Ana María ha revelado cuáles son sus objetivos en estos momentos: «Ahora me voy a centrar en expandir nuestros proyectos y dar la bienvenida a nuevos socios», ha comentado, antes de insistir de nuevo en su agradecimiento a aquellas personas que están ayudándola a mantenerse fuerte tanto física como emocionalmente.

Un año complicado

Los últimos meses han sido muy complicados para la ex del príncipe Nicolás, que ha encontrado en el trabajo y en su círculo de amistades su mejor refugio. Ella misma se ha pronunciado en alguna ocasión de las dificultades que ha tenido que afrontar en el último año y ha explicado que el apoyo de su familia y de sus amigos ha sido fundamental para superar esta etapa. En especial el de su madre, que no se ha separado de ella. La princesa ha encontrado su mejor refugio en el trabajo y se ha volcado con su fundación, con la que está muy comprometida.

La noticia del divorcio de Nicolás y Tatiana de Grecia pilló a muchos por sorpresa. La pareja anunció su separación en el mes de abril, después de más de una década junta. Pocas semanas después se confirmaba el romance entre el hijo de la reina Ana María y Chrysi Vardinogiannis.