La escapada secreta de Kate Middleton que conecta con Diana de Gales

A lo largo de su vida, una de las grandes pasiones de la anterior princesa de Gales fue el ballet. Tal era la devoción que Diana tenía por esta disciplina que antes de convertirse en miembro de la familia real llegó incluso a plantearse ser profesora de ballet. Una pasión que quedó patente cuando sorprendió a Carlos durante un acto oficial en diciembre de 1985 en el Royal Opera House cuando apareció en el escenario bailando Uptown girl junto a Wayne Smith. Una sorpresa que, según cuentan, no fue muy del agrado del entonces príncipe heredero, pero que ella disfrutó al máximo.

Esta pasión por el baile es algo que también tiene la actual reina Camila. A pesar de sus evidentes diferencias y de su rivalidad, las dos esposas del rey Carlos III han compartido este gusto por el ballet. En el caso de Diana se trataba de una pasión enérgica en la que entraba en juego la música popular. La de Camila es una pasión más serena y estructurada, en la que el ballet más clásico es el punto central. La reina consorte ha hablado muchas veces de este gusto por la danza, casi equiparable a su devoción por la lectura, y ha contado cómo le ayuda a mantenerse en forma y estar activa.

La reina Camila en un acto en el Ballet Nacional. (Foto: Gtres)

La esposa del rey Carlos III participa con regularidad en las clases de ballet Silver Swans, organizadas por la Royal Academy of Dance -de la que, por cierto, es patrocinadora-. Estas clases están centradas en personas mayores y son una manera perfecta para mantenerse en forma. Suele hacerlo con un grupo de amigas y le permiten trabajar la postura, la coordinación y la movilidad, entre otras cosas.

Sin embargo, la reina no es la única que tiene esta devoción por el mundo del baile que se remonta varias generaciones atrás en la familia real -ya la reina Mary fue patrocinadora de la Royal Academy of Dance-, sino que a Kate Middleton también le gusta el baile. Prueba de ello es el último plan privado del que ha disfrutado y del que tenemos todos los detalles.

El plan privado de Kate Middleton

Según ha trascendido, la princesa aprovechó el pasado fin de semana para hacer una salida al Royal Ballet que no constaba en su agenda oficial. Una visita de la que ella misma quiso dejar constancia en el perfil en redes sociales de los príncipes de Gales, donde compartió un mensaje en el que alabó el trabajo de la organización.

Kate Middleton y la princesa Carlota juntas. (Foto: redes sociales)

En el mensaje, Kate Middleton dio las gracias a la institución por una increíble noche de inspiración creativa. La princesa pudo disfrutar del proyecto Wool Works del Royal Ballet, que se describe como una iniciativa de ballet experimental inspirado en las obras de Virginia Woolf. Medios como The Guardian lo describen como «un ballet de sentimiento deslumbrante e intención intelectual radical». No se trata del típico ballet clásico, sino que es más creativo y sigue la estela de los trabajos de la escritora.