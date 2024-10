El efecto Leonor: agotados sus nuevos zapatos comodín

De un tiempo a esta parte, cada uno de los estilismos que llevan la princesa Leonor y la infanta Sofía generan un gran interés en todas partes, no solamente en España. Si antes era la Reina Letizia la que acaparaba toda la atención con sus looks, ahora sus hijas también se han convertido en foco de inspiración para su generación. Por eso no es extraño que la ropa y los complementos que ambas hermanas llevan se agote en cuestión de poco tiempo.

Esto es precisamente lo que ha pasado con unos zapatos que ha lucido la princesa de Asturias en una de sus últimas apariciones públicas. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia confió una vez más en la firma Pinkchic Guagua para su reaparición en Oviedo hace unos días y estrenó un par de zapatos modelo ‘Yaiza’ en color negro. Unos zapatos elaborados en piel, con tacón bajo y pulsera al tobillo, que la heredera también tiene en color topo, y que ha llevado en citas tan importantes como el aniversario de la proclamación del rey en junio de 2024 o su primer viaje internacional, a Portugal.

La princesa Leonor en Oviedo. (Foto: Gtres)

Leonor lució los zapatos de Pinkchic Guagua tanto en el día en el que le hicieron entrega de la Medalla de Asturias, combinado con un traje sastre de color azul claro, como en el día de la ceremonia de los premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Zapatos de la princesa Leonor. (Foto: Instagram)

Ahora desde la firma han compartido un post que refleja que el interés por el modelo se ha incrementado. A través de las redes sociales han anunciado que el zapato de la princesa Leonor está agotado en la mayoría de las tallas, aunque es posible hacer el pedido y recibirlo en cuanto esté de nuevo disponible. Pese a que desde la marca no han confirmado oficialmente que el aumento de la demanda de este modelo esté directamente relacionado con la princesa, todo apunta a que es producto del ‘efecto Leonor’, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores con su madre, la Reina Letizia.

Curiosamente, la hija mayor de los Reyes no ha sido la única que ha apostado por la marca en su último acto, sino que también la infanta Sofía llevó unos zapatos de tacón bajo y metalizados en Oviedo.

Datos sobre los zapatos de Leonor. (Foto: Instagram)

Los tacones sensatos de la Reina

Fue doña Letizia la primera en apostar por la firma Pinkchic Guagua y, a lo largo de los últimos tiempos ha llevado varios pares de la firma, que se caracteriza por sus originales diseños y por sus materiales de calidad. La esposa del Rey Felipe es fanática del modelo Daniela, que tiene al menos en color burdeos y en negro. Ahora sus hijas han seguido su estela, especialmente Leonor.

Además de la Reina Letizia y de la princesa Leonor y la infanta Sofía son varias las figuras destacadas que confían en el buen hacer de Pinkchic Guagua, entre ellas, la presentadora Anne Igartiburu. La marca acaba de dar un importante paso, ya que ha abierto tienda en una de las mejores zonas de Madrid, donde se pueden ver en directo todos sus preciosos diseños.