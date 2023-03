El príncipe Eduardo y su mujer, Sophie, acaban de recibir uno de los mejores regalos por parte del rey Carlos. El pasado viernes, 10 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños del hijo menor de la Reina Isabel, el nuevo monarca anunció la concesión del título de duque de Edimburgo a su hermano menor. Un detalle con el que Carlos cumple con la voluntad de la fallecida soberana, que acordó con el hasta ahora conde de Wessex que recibiría este título llegado el momento.

A pesar de los rumores de los últimos meses, que apuntaban que el rey Carlos podría estar pensando en que su nieta Carlota recibiera el título, finalmente el monarca ha cumplido con la voluntad de sus padres. No obstante, lo ha hecho con algunos matices, ya que Eduardo tendrá el título de manera vitalicia y no pasará a su hijo, el actual conde de Wessex. Esto ofrece la posibilidad de que, en el futuro, la princesa Carlota también pueda recibir el título, de manos de su padre, cuando este sea rey.

El pasado viernes, poco después de que se confirmara el nuevo estatus del príncipe Eduardo y su mujer, la pareja visitó Edimburgo, donde tanto el Duque como la Duquesa se mostraron visiblemente emocionados. No hay que olvidar que el último en llevar este título fue el padre de Eduardo, el príncipe Felipe, lo que tiene un significado muy especial para la familia.

Más allá de la emoción que supone para la pareja este nuevo paso, ahora, una fuente cercana a la duquesa de Edimburgo ha revelado que Sophie se muestra aliviada por el estatus que le confiere el nombramiento, sobre todo, respecto a Meghan Markle.

Mientras que entre Sophie y la actual princesa de Gales siempre ha habido una relación muy estrecha, no así con la esposa del príncipe Enrique. De hecho, en la reciente biografía de la Reina Isabel de Gyles Brandreth se recoge que entre ambas había bastantes tensiones, sobre todo, cuando Meghan Markle insistió en que no necesitaba la ayuda de Sophie, que se ofreció amablemente a ayudarla en sus primeros pasos en el mundo royal.

En aquel momento, como condesa de Wessex, a pesar de llevar más años en el entorno de La Firma, Sophie estaba obligada a hacer una reverencia a Meghan, cuyo estatus como duquesa de Sussex era superior. Algo que ya no será así. Esto ha sido un gran paso para la esposa del príncipe Eduardo, que es, por cierto, un miembro muy querido de la institución. Así lo ha confirmado al Daily Mail una fuente cercana a la recién estrenada duquesa de Edimburgo: «Sophie está aliviada. Ya no tiene que hacer una reverencia a alguien de la familia que no solo ha dejado sus deberes reales, sino que ha pasado los últimos tres años criticando la institución por la que Sophie trabaja tan duro».