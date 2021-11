La duda se cierne sobre el próximo viaje internacional de la Reina Letizia

La situación de emergencia sanitaria de los últimos días a raíz de la nueva variante del coronavirus ha puesto en jaque las agendas de varias casas reales europeas. Los reyes de los Belgas anunciaban la cancelación del viaje de Estado que tenían previsto para principios del mes de diciembre, mientras que, desde Holanda no se ha revelado si Máxima y Guillermo mantendrán su visita de Estado a Grecia o si, por el contrario, quedará pospuesta como en el caso de Felipe y Matilde.

Una situación que, por fortuna, no afectaba al reciente viaje de Estado de Sus Majestades a Suecia y parece que, por ahora, tampoco va a tener repercusión en el del Rey Felipe a Colombia, donde los próximos días 2 y 3 asiste al World Law Congress, organizado por la World Jurist Association.

Sin embargo, parece que sí podría afectar a una visita que doña Letizia tiene prevista al continente africano. Aunque todavía no hay anuncio oficial al respecto, en principio, la Reina viajaría a Dakar para la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes. Una institución muy vinculada a la Corona, hasta el punto de que el primer acto en solitario de la Princesa Leonor fue precisamente en el Instituto Cervantes de Madrid, con motivo de su trigésimo aniversario. Cita en la que, además, depositó dos ejemplares en la Caja de las letras.

Sería el próximo día 13 de diciembre cuando la Reina Letizia viajaría a Dakar para estar presente en la inauguración de esta nueva sede. Un viaje exprés en el que la esposa de Felipe VI apenas estaría en el país, a diferencia de hace algunos años, antes de la pandemia, cuando visitó Senegal en viaje de cooperación, tal como acaba de hacer hace unas semanas en Paraguay.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que la presencia de la Reina en Dakar es dudosa. Este sería el último viaje internacional de doña Letizia en este año, a la espera de la vuelta de la Princesa Leonor, que comienza sus vacaciones de Navidad el próximo día 10 de diciembre.

Esta semana está siendo más tranquila para la Reina Letizia a diferencia del Rey. Tras el viaje a Suecia, doña Letizia solo tenía programado un acto de cara al público estos días, lo que significa que el resto del tiempo lo iba a dedicar a trabajo de despacho y otro tipo de reuniones. Sin embargo, finalmente, la Casa de S.M. el Rey anunciaba una audiencia con la deportista Garbiñe Muguruza tras su reciente triunfo y una reunión en el Palacio de la Zarzuela vinculada a la Fundación Princesa de Girona, de la que Leonor es presidenta de honor.

En el caso del Rey, don Felipe cerrará su agenda semanal con el viaje a Colombia, a no ser que las condiciones sanitarias no hagan posible su presencia en el país sudamericano. De momento no hay ningún tipo de anuncio al respecto.