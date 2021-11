Máxima de Holanda arriesga con un look galáctico solo apto para valientes

Máxima de Holanda nunca dejará de sorprendernos. Después de hasta tres looks repetidos en su visita de Estado a Noruega, la consorte ha dejado con la boca abierta a propios y extraños la pasada velada en Oslo. Si en su primera cena de gala en la capital apostó por un diseño azul verdoso degradado de Jan Taminiau que combinó con la tiara de zafiros y platino de la entronización del Rey y el resto del parure a juego, esta vez se ha decantado por un vestido azul celeste de otra de sus marcas preferidas, Claes Iversen. Un modelo que ha llamado la atención por su originalidad y porque rompe, en cierta medida, la norma no escrita de no estrenar looks en este viaje en consonancia con la sostenibilidad. Sin embargo, el modelo en cuestión es de una temporada anterior, lo que hace pensar que la Reina lo mantenía guardado en su armario hasta encontrar una fecha propicia para lucirlo. No es la primera vez que la Reina recurre a prendas de esta firma y de esta línea en concreto, sino que ya la hemos visto en al menos dos ocasiones, en las que el corte y las características del modelo son fácilmente identificables.

Se trata de un vestido largo, con cuello redondo y manga larga de la colección Couture 2019 del diseñador danés afincado en Holanda Claes Iversen, de quien la Reina ya ha lucido algunas prendas en el pasado. Un modelo en azul celeste que cuenta con la particularidad de que está lleno de anillos de distinto tamaño rodeados de relieves dorados, a modo de agujeros. Algunos de estos relieves son lisos, otros con forma de cadena, otros imitan los rayos del sol…. Todos ellos tienen debajo un forro para evitar, por un lado, que se vea más de la cuenta, algo poco apropiado en el caso de una royal y, además, aislar del frío.

La argentina ha completado su estilismo con unas sandalias de tacón alto de Gianvito Rossi y una cartera de mano en dorado de la Begum Khan. También ha llevado una especie de pashmina o echarpe a tono con el look para resguardarse de las bajas temperaturas de la capital noruega en estas fechas. Especialmente llamativo el look beauty, con el cabello peinado hacia atrás con ligeras ondas, de un estilo muy similar al de las actrices de Hollywood de los años cuarenta.

En esta segunda jornada en Olso, los Reyes han asistido junto a sus anfitriones a un concierto en el nuevo museo Munch de la capital noruega. Un recital a cargo de la violonchelista Harriët Krinjgh que, al parecer ha entusiasmado a todos los presentes. No ha sido este, ni mucho menos, el último acto previsto para Máxima y Guillermo en Noruega, sino que todavía les queda al menos una jornada más en el país escandinavo, aunque, a tenor de lo que hasta ahora ha ocurrido, este viaje está siendo de lo más productivo y agradable.