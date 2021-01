Harry y Meghan no volverán a hacer uso de las redes sociales. Así lo ha confirmado el periódico británico “The Times”, que asegura que los duques de Sussex no volverá a aparecer en las redes nunca más. Una fuente cercana al matrimonio ha asegurado al medio que no tienen planes de utilizar ni Twitter, ni Facebook ni Instagram en lo que respecta a su nuevo proyecto, la Fundación Archewell. Es más, tampoco piensan utilizar estas plataformas para cuentas personales.

Una noticia que llega casi un año después de que la pareja dijera adiós a la que fuera su cuenta oficial en Instagram, @SussexRoyal, cuando se confirmó su salida de “La Firma” por un ‘período de prueba’ de doce meses, tras los cuales podrían confirmar su nuevo estatus o retomar sus funciones institucionales. En su despedida, la pareja aseguraba que no era un adiós definitivo: “esperamos volver a conectarnos contigo pronto». Sin embargo, parece que ahora ha cambiado de idea.

Esta decisión que se produce apenas unos días después de que Twitter suspendiera la cuenta de Donald Trump tras los altercados del Capitolio por “el riesgo de una mayor incitación a la violencia». Michelle Obama, exprimera dama y con quien Meghan Markle mantiene una buena relación aseguró que “es momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir este comportamiento monstruoso y vayan más allá de lo que ya han hecho al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas”. Pero ellos mismos han alertado varias veces de los peligros de las redes.

En numerosas ocasiones, tanto Harry como Meghan han hablado extensamente sobre las desventajas de las redes sociales. De hecho, la propia Meghan se ha sincerado sobre este asunto. El año pasado, en el podcast de «The Teenager Therapy», la Duquesa declaró que el abuso online que recibió mientras estaba embarazada de su hijo Archie la hizo sentir «aislada» y «ajena». También Harry se ha pronunciado al respecto. En un artículo para la revista estadounidense «Fast Company», el hijo menor de Lady Di aseguró que “el panorama digital no está bien», y sostuvo que las redes sociales «han avivado y creado… una crisis de odio, de salud y de la verdad”.

Dejar atrás las redes sociales supone un cambio muy importante en especial para Meghan Markle, ya que ella era muy activa en redes antes de conocer al príncipe Harry. En su etapa como actriz, la hoy duquesa de Sussex tenía cuentas en Instagram y Twitter con un alto número de seguidores, además de un blog de estilo de vida, sobre el cual se ha especulado mucho en torno a la posibilidad de que pudiera retomarlo.

También marca una clara diferencia respecto al resto de miembros del clan Windsor, que tienen cuentas oficiales para mantener a sus seguidores actualizados sobre sus actos institucionales, patrocinios y actividades. Ahora los Sussex tendrán que buscar otra manera para dar visibilidad a su gran proyecto en un mundo que vive online.

Cuando los Sussex confirmaron su salida de la Familia Real como miembros senior dejaron a tras su perfil oficial y aunque en un principio se pensaba que abrirían uno nuevo en cuanto pusieran en marcha su fundación, lo cierto es que han decidido prescindir de esta herramienta, que sin duda resulta esencial en la actualidad. Ahora a la pareja le queda la opción de dar a conocer su trabajo mediante la web de su fundación, vídeos online o diferentes colaboraciones en televisión.