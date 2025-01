Día señalado en el calendario de la Familia Real española. Este 30 de enero, Su Majestad el Rey Felipe VI cumple 57 años y lo hace con una agenda repleta de compromisos profesionales, y sin la compañía de sus hijas. Y es que, mientras la princesa Leonor continúa su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la infanta Sofía se encuentra en Gales cursando el segundo año de Bachillerato Internacional, al igual que hizo en su día su hermana.

Esta misma mañana, durante la audiencia del monarca a los miembros de las dos últimas promociones del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, en Zarzuela, se ha producido una divertida anécdota cuando los periodistas convocados han querido felicitarle por su cumpleaños.

El Rey Felipe el día de su cumpleaños en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Cómo han felicitado sus hijas al Rey?

Haciendo gala de su habitual cercanía y simpatía con los periodistas convocados, el jefe de Estado ha agradecido las muestras de afecto. Además, ha confesado el motivo por el que sus hijas aún no le habían felicitado. «¿Qué tal sientan los 57, señor?», ha preguntado una comunicadora. «Bueno, eso no lo puedo decir yo», ha respondido el Rey con una sonrisa. «¿Ha recibido ya las llamadas de sus hijas?», han dicho los allí presentes.

La princesa Leonor y la infanta Sofía posando juntas en un acto. (Foto: Gtres)

«Bueno, muchas llamadas», ha comentado Felipe VI. «No he logrado hablar todavía porque es muy temprano», ha añadido. «¿No se puede llamar desde Elcano?», han insistido los asistentes. «No, no, por mensaje», ha explicado, en clave de humor, el monarca.

Cierre de agenda semanal

Este jueves ha sido cuando el Rey Felipe ha dado por concluida su agenda institucional, dado que no aparecen más actos señalados en Casa Real. Lo mismo ocurre con la Reina Letizia. Sin embargo, para la madre del monarca, doña Sofía, todavía no ha terminado la semana.

El Rey Felipe el día de su 57 cumpleaños. (Foto: Gtres)

El próximo viernes, 31 de enero, doña Sofía entregará el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural Premios Europa Nostra, que es el reconocimiento más prestigioso en el campo del patrimonio. Fue creado en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra para reconocer y fomentar las mejores prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio, su gestión, investigación, educación y comunicación. De esta manera, acerca el patrimonio cultural a los ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su reconocimiento como un recurso estratégico para la sociedad y economía europeas.