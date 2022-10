Palabra de Princesa: La evolución más importante de Leonor

A punto de cumplir 17 años, la Princesa de Asturias regresa esta semana a España. Lo hace para sus primeras vacaciones escolares en este segundo año en el Atlantic College de Gales -donde cursa el Bachillerato Internacional- y estará en casa hasta la primera semana de noviembre. Unas vacaciones que, en esta ocasión, son especialmente relevantes, ya que no solo podrá pasar en casa su cumpleaños -el próximo día 31 de octubre- sino que, además, estará presente en los actos de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Una cita fundamental en la agenda de la heredera que, este año han adaptado su calendario al de la Princesa, para contar con su presencia. Algo que no se había producido hasta la fecha, es más, en el caso de su padre, el Rey Felipe, cuando este estudiaba en Canadá, fueron los Reyes quienes le sustituyeron el año en el que no pudo acudir por temas académicos.

La Princesa debutó en Asturias en octubre del año 2019, apenas unos días antes de cumplir 14 años, a la misma edad que el Rey Felipe pronunció su primer discurso, en 1981, en la primera ceremonia de entrega de los galardones. Desde entonces, en cada una de las celebraciones -incluida la de 2020, marcada por la pandemia y en la que hubo un cambio forzoso de escenario por las restricciones-, Leonor se ha dirigido a la audiencia. Sin embargo, su evolución ha sido diferente a la del monarca. Por un lado, la heredera no solo ha pronunciado cada año dos discursos en Oviedo -en la ceremonia de entrega de los premios propiamente y, al día siguiente, en el acto de reconocimiento al Pueblo Ejemplar-, sino que, además, la Princesa también tiene en su agenda otro compromiso importante que también hace que se tenga que dirigir al público y que no existía cuando su padre tenía la misma edad: Los Premios de la Fundación Princesa de Gerona.

No vamos en este momento a entrar en detalles sobre cuántos discursos pronunciaba Felipe VI al borde de los 17 años o en cuantos actos participaba, sino que vamos a analizar cómo ha sido la evolución de la hija mayor de los Reyes en la que, sin duda, es la cita más destacada de su agenda, y cómo los discursos que pronuncia en el Teatro Campoamor -no el resto de sus alocuciones-, han ido cambiando a medida que ella misma maduraba.

Octubre de 2019

La expectación por escuchar las primeras palabras de la Princesa era máxima. Desde varios meses atrás ya había rumores que 2019 sería el año del debut de la heredera en el escenario del Teatro Campoamor. Un año antes, la Princesa había sido protagonista de una emotiva jornada con motivo de los Centenarios de Covadonga y, en diciembre de 2018 la escuchamos por primera vez leer un texto institucional, en concreto, un artículo de la Constitución, en el cuarenta aniversario de la Carta Magna.

Vídeo completo de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2019. pic.twitter.com/PVn5ztbM7W — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 18, 2019

Sin embargo, fue la tercera semana del mes de octubre cuando por fin pronunció su primer discurso. Poco antes de su decimocuarto cumpleaños, el 18 de octubre de 2019 y ante la atenta mirada de sus padres, los Reyes. Las primeras palabras de la Princesa de Asturias fueron especialmente emotivas, cargadas de guiños al Principado y detalles familiares: «En mi casa las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza que las ha unido la historia, así las he vivido en mi corazón», dijo la Princesa. Apenas cinco minutos tras los cuales se fundió en un abrazo con su madre y su hermana. Desde el patio de butacas, Paloma Rocasolano se esforzaba por contener las lágrimas, al igual que una orgullosa Reina Sofía miraba desde el palco el paso que acababa de dar su nieta y que, además, la tuvo muy presente en sus palabras.

Octubre de 2020

Un año atípico, marcado por las restricciones de la pandemia. Los galardones cambiaron de escenario, del Campoamor al Salón de la Reconquista. La Princesa lució sus primeros tacones y su discurso se tornó más maduro, con referencias a la complicada situación global. Unas palabras en las que la heredera demostró su sentido de la responsabilidad y su compromiso: «Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore», dijo.

Octubre de 2021

El último año ha sido, sin duda, uno de los más especiales para la heredera. No solo porque en el marco de los galardones se ha estrenado en nuevas actividades como es el caso del concierto previo a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, sino porque, además, el pasado año ya estaba estudiando fuera de España. Una aventura internacional que, sin duda, se ha reflejado en sus palabras al auditorio. Un discurso en el que ha hecho alusiones a cada uno de los galardonados y en el que además ha insistido en el importante papel de los jóvenes de cara al futuro.