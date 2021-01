Han pasado casi veinticinto años desde que Diana de Gales falleciera en un trágico accidente de tráfico en el túnel del Alma de París. Sin embargo, la que fuera esposa de Carlos de Inglaterra continúa acaparando titulares y su memoria sigue viva gracias a sus seres queridos, en especial, a sus hijos, los príncipes Harry y Guillermo. Sin embargo, no solo ellos recuerdan de forma habitual a la Princesa, sino que también su hermano, el actual conde de Spencer suele sorprender de manera habitual con guiños a Lady Di. El último de ellos tiene mucho que ver con su madre, Frances Shand Kydd.

Charles Spencer ha querido recordarla con motivo del que hubiera sido su ochenta y cinco cumpleaños y ha recurrido a las redes sociales para compartir un detalle de un retrato de ella que se encuentra en la biblioteca de residencia familiar, Althorp House, donde también está el mausoleo dedicado a la princesa Diana. “Mi madre, en este, su 85 cumpleaños”, ha escrito el Conde junto a la imagen de su madre. El hermano de Diana de Gales ha especificado también un detalle de la vida de Frances, que la vincula con la Familia Real: “nació en Sandringham, Norfolk, el mismo día en que murió el rey Jorge V, en la misma parroquia», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charles Spencer (@cspencer1508)

Un post que ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, sobre todo por el asombroso parecido que guarda con su hija Diana de Gales, ambas con el cabello rubio, un corte de pelo similar y grandes ojos azules. Sin embargo, a pesar del parecido entre ambas, madre e hija mantuvieron una relación complicada. La propia Princesa reveló en el pasado que antes de su boda con el príncipe de Gales se peleó con su madre y estuvieron varios años sin hablarse: “mi madre me decepcionó terriblemente con la boda», reveló Lady Di al periodista y escritor Andrew Morton. “Se pasaba el día llorando, decía que no podía soportar la presión”, confesaba Diana. «No hablé con ella durante tres o cuatro años después. Me volvió loca . Era yo la que estaba siendo fuerte y ella sollozando todo el tiempo», le dijo Diana al autor de su biografía más conocida.

A pesar de que, madre e hija se reconciliaron hasta cierto punto y Frances comenzó a pasar algo de tiempo con ella y sus nietos, la realidad es que su relación nunca llegó a ser fluida del todo. Se las vio juntas de vacaciones a principios de los años noventa y en algunos actos oficiales, como en el torneo de tenis de Winbledon en el año 1993. Sin embargo, su enfrentamiento se recrudeció cuando Frances le dijo a la revista Hello! que estaba totalmente de acuerdo con el hecho de que Diana hubiera perdido el tratamiento de Alteza Real tras su divorcio del príncipe Carlos. Unas declaraciones que la Princesa nunca le perdonó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charles Spencer (@cspencer1508)

El conde de Spencer ha recordado también que su madre murió tres días después del que hubiera sido su aniversario de boda con su padre, en el año 2004. No obstante, la pareja se divorció en el año 1969 tras quince años de matrimonio y Frances se casó con Peter Shand Kydd, heredero de una fortuna de papel tapiz en Australia, de quien también se divorció en el año 1990.