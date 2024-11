Aumentan los problemas para la familia real de Noruega. Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, ha sido detenido de nuevo por la policía, cuando todavía siguen abiertas las investigaciones sobre su anterior arresto y sobre las demandas de dos de sus ex parejas. Según han informado las autoridades, la policía ha ampliado los cargos en contra del joven y ahora está acusado también de infringir el artículo 291b del código penal por mantener relaciones sexuales con una persona que está inconsciente o de manera forzada.

El hijo mayor de Mette-Marit ha sido arrestado después de que los responsables de la investigación recibieran una información nueva a principios del mes de noviembre sobre un caso de relaciones sexuales sin consentimiento. Marius ha sido detenido el lunes 18 de noviembre a última hora de la noche mientras iba en un coche con su ex novia, la misma que protagonizó el incidente del mes de agosto que llevó a su primera detención. La detención se produjo en una dirección cercana a la residencia de los príncipes Haakon y Mette-Marit. De momento no se han dado más detalles al respecto y Marius permanece bajo custodia, hasta que se pronuncie el juez. Será él quien determine si hay prisión preventiva o no para el hijo de la princesa.

Marius Borg en Lofoten. (Foto: Gtres).

La casa real ha intentado mantenerse al margen de la situación de Marius Borg, para evitar que el escándalo repercuta aún más en la imagen de la monarquía. Tanto el príncipe Haakon como su esposa han pedido respeto a los medios mientras dure la investigación, pero no han dejado de estar al lado de Marius. De hecho, hace unos días se publicó que el hijo del rey Harald había cancelado su presencia en un acto en el que sí estuvo su esposa. Después se supo que estaba con Borg en Londres. La princesa se sumó al viaje más tarde.

Marius Borg con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres).

La delicada situación de Marius Borg

El escenario que se presenta frente a Marius Borg en estos momentos es, cuanto menos, complicado. Un escenario que, por cierto, puede afectar de manera considerable a la imagen de la Corona, que atraviesa horas bajas por diferentes motivos, entre ellos, las polémicas protagonizadas por el marido de Marta Luisa de Noruega.

La primera detención del hijo de Mette-Marit se produjo a finales del mes de agosto a raíz de un incidente en el apartamento de su ex pareja. El joven fue acusado de daños, lesiones y amenazas y pasó varias horas arrestado. Marius reconoció una parte de las acusaciones y dijo que se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Asimismo, aseguró que tenía problemas de salud mental y que se iba a poner en tratamiento.

Marius Borg hablando con su madre. (Foto: Gtres).

A pesar de que la princesa Mette-Marit ha preferido no pronunciarse, algunas fuentes declararon que la esposa del príncipe Haakon estaba al tanto de la situación de su hijo y que incluso fue alertada por los servicios de inteligencia. También se sabe que llegó a ponerse en contacto con la víctima.

Más tarde, dos de sus ex parejas le denunciaron por presuntos comportamientos violentos, aunque la defensa de Marius negó estos cargos. Ahora la nueva detención del hijo de Mette-Marit de Noruega pone al entorno de la familia real en una situación muy complicada ya que la mujer que acusa al joven ni siquiera forma parte del círculo cercano a Marius. Aunque ella no se ha pronunciado de manera directa, sí que lo ha hecho su abogada, que ha dicho que está pasando por un mal momento y que está cooperando con las autoridades.