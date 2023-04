Los lugares favoritos de la Reina Letizia en España y en el extranjero de cara a Semana Santa

Al estar en primera línea de la Familia Real española, la Reina Letizia se ve obligada a llevar a cabo ciertos actos de agenda que implican viajar por prácticamente todos los rincones del país y del planeta. Algo que ha despertado el instinto viajero de la consorte, que se ha convertido en toda una amante del turismo cultural y gastronómico. Es por ello que hay destinos que han generado mucho más interés que otros en la vida de la Princesa Leonor, y así lo ha reflejado en sus distintos discursos públicos siempre que ha tenido oportunidad.

Teniendo en cuenta estas indirectas recomendaciones, en LOOK hemos hecho una recopilación de los que podrían ser los destinos favoritos de la Reina de cara a la Semana Santa, una fecha marcada por las escapadas que miles de españoles hacen a lo largo y ancho del globo para salir de la rutina habitual, estando entre los enclaves más destacados Nueva York. Y es que, podría decirse que la Gran Manzana es una de las ciudades favoritas de la esposa de Felipe VI, razón por la que ya la ha visitado en diversos momentos de su vida como en 2018, donde acudió a diferentes eventos culturales en los que destacó la importancia de la conocida como «ciudad que nunca duerme» como centro de la cultura y de la creatividad internacional. Por otro lado, también ha despertado el interés de doña Letizia Lisboa, la cual destaca tanto por la belleza de sus calles y por su gastronomía, estando muy cerca de España y sin que llegar a ella suponga un verdadero gasto para tu bolsillo. Y por último, cabe destacar también una de las joyas culturales de Europa por excelencia: Florencia, ciudad que la nuera de la Reina Sofía ha visitado en varias ocasiones tanto por su arte como por su arquitectura.

No obstante, hay quienes prefieren quedarse en el territorio nacional, que también cuenta con parajes para todos los gustos de los que doña Letizia ha podido disfrutar. Entre ellos está, por ejemplo, Santiago de Compostela, ciudad gallega muy especial para la Reina, que la ha visitado en multitud de ocasiones para ver su catedral y su casco histórico. También destaca Toledo, la ciudad imperial castellana con una gran riqueza histórica y cultural que no ha pasado por alto la consorte, ya que en su visita en 2017 quiso hacer hincapié en este enclave y en su importancia como legado histórico y artístico a partes iguales. Y por último, también podría decirse que Cuenca es uno de los lugares que la madre de la infanta Sofía recomendaría en estas fechas gracias a la belleza de su casco antiguo, marcado por las emblemáticas Casas Colgadas, y de sus paisajes naturales; lo que convierte a esta ciudad en una de las más encantadoras de España. En definitiva, la consorte española es una gran aficionada a los viajes siempre que su agenda se lo permite, y es por ello que algunos de sus destinos podrían ser la guía perfecta para quien aún no ha decidido a dónde ir en estas breves vacaciones.