El último año ha sido muy intenso para los duques de Sussex. En el caso del príncipe Harry, ha dado algunos pasos para un acercamiento con su familia, sobre todo, con su padre, a quien incluso ha visitado en Londres. En el caso de Meghan Markle, estos cambios no han sido tanto a nivel personal, sino más bien en el ámbito profesional. La ex actriz ha regresado a las redes sociales, ha iniciado varios proyectos e incluso una firma de estilo de vida que no ha estado exenta de polémica.

Meghan Markle está encantada con esta nueva etapa, pero algunas fuentes aseguran que su espíritu emprendedor tiene preocupado al príncipe Harry. Según medios británicos, el afán de la duquesa por seguir expandiendo su firma no conoce límites y esto está poniendo un poco nervioso al hijo menor del rey Carlos III, que es consciente de que no cuentan con todos los fondos que podrían necesitar para impulsar sus proyectos. Así, el príncipe le ha pedido a su esposa que sea prudente con sus ambiciones.

La preocupación de Harry

Tal como se ha podido saber, los planes de crecimiento que Meghan Markle tiene para su marca As Ever implican un riesgo financiero bastante importante. Harry le ha dicho a Meghan que está preocupado por los costes de distribución y publicidad que la marca puede requerir para su expansión internacional. Sin embargo, la duquesa quiere que su firma llegue, entre otras zonas, al Reino Unido. Un plan de expansión que no va en consonancia con el poco éxito que ha cosechado en Estados Unidos y las críticas que sus productos han recibido en el país.

De hecho, el pasado mes, un fallo en la página web de la marca permitió que se expusiera el inventario disponible y esto dio una idea de los excedentes que Meghan tiene sin vender. Más de 200.000 frascos de mermelada, 70.000 botellas de vino, otros tantos frascos de miel, velas… Unas cantidades que, desde luego, no exponen la buena salud de la firma, sino todo lo contrario, un interés escaso por los productos.

El enfado de Meghan Markle

A pesar de que el príncipe Harry le ha pedido a su esposa que reconsidere la situación y haga algunos cambios en su estrategia, la duquesa no está dispuesta a ceder. De hecho, se ha enfadado bastante con él. El hijo menor del monarca no le ha dicho que lo deje, sino que intente plantear las cosas de una manera más prudente y sensata, porque el dinero ya no fluye como antes. Sin embargo, estas recomendaciones no han hecho efecto en Meghan Markle, que las ha considerado un ataque y no piensa tomar medidas. La cuestión ahora es, ¿hasta cuándo aguantará la situación el duque de Sussex?

Algunos medios consideran que el salto a Europa es un desafío personal para la americana, que quiere demostrar que es capaz de conquistar con sus productos el Reino Unido. No obstante, no parece que vaya a ser una tarea fácil y, además, es posible que los fondos de los que dispone no le permitan cumplir con sus expectativas.