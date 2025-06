La princesa de Asturias está a pocos días de llegar a su próxima escala a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Según el calendario, la nave atracará en el puerto de Nueva York el día 5 de junio y permanecerá allí hasta el martes 10, cuando emprenderá la travesía de nuevo vuelta a España. Sin embargo, lo hará sin la hija mayor de los Reyes, Leonor, como parte de la tripulación.

Tal como ya se informó en su momento -antes de que la princesa comenzara esta aventura-, la heredera realiza un programa especial de formación, por lo que va a regresar a España para completar su instrucción en otros buques. A diferencia de sus compañeros, Leonor no cursa una formación militar normal, sino que se ha adaptado el programa en cada una de las academias para que pueda concentrar la máxima formación en un curso.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Todavía no se ha confirmado si la princesa de Asturias aprovechará su paso por Nueva York para reunirse con alguna autoridad. Por ejemplo, cuando su padre llegó a la Gran Manzana durante su crucero de instrucción, se organizó una reunión en Washington con el entonces presidente Reagan. De momento, en la agenda de la Casa Real no hay constancia de un posible encuentro con el actual presidente Trump.

Vuelta a España

Tampoco se sabe con certeza cuántos días estará Leonor en Nueva York o si regresará inmediatamente a España. Lo que sí se sabe es que, a partir de su vuelta, la hija mayor de los Reyes tiene por delante tres semanas de intensa instrucción en otras naves. En concreto, Leonor pasará a ser parte de la tripulación de la fragata Blas de Lezo, una de las cinco de la clase F-100. Allí estará hasta que tenga que subir de nuevo a bordo del Juan Sebastián Elcano para la recta final de la travesía.

La princesa Leonor y la Reina Letizia juntas en Panamá. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no hay ninguna información oficial, se espera que a su vuelta a España la princesa pueda ver a sus padres y a su hermana, que ya ha terminado las clases en Gales. En principio, Leonor tiene que embarcar de nuevo en el Juan Sebastián Elcano en la primera semana de julio, cuando la nave recale en el puerto de Gijón después de haber cruzado otra vez el Atlántico. La heredera permanecerá allí hasta que el buque termine su crucero de este año en Galicia, un lugar que no le es desconocido, ya que sus primeros meses en la Armada fueron precisamente en la Escuela Naval de Marín.

Tiempo libre y agenda oficial

A su regreso a España la princesa estará concentrada en su formación a bordo de la fragata Blas de Lezo, pero eso no significa que no pueda tener tiempo libre para estar con su familia, al igual que hacía durante el tiempo que estuvo en la Academia General Militar de Zaragoza. Aunque a la Reina Letizia la pudo ver en la escala de Elcano en Panamá, Leonor no ha visto ni a su padre ni a su hermana desde hace seis meses.

La princesa Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

Al margen de su formación militar, se espera que la princesa participe en algunos actos oficiales, aunque todavía no hay muchos detalles. No obstante, sí que se sabe que Leonor estará a finales de julio en Cataluña, para una nueva edición de los premios de la Fundación Princesa de Gerona.