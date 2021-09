La incertidumbre vuelve a ceñirse sobre la familia principesca de Mónaco. En medio de las polémicas que han surgido en las últimas semanas y que apuntaban al distanciamiento entre Charlene y Alberto, ahora un portal sudafricano ha publicado una impactante noticia.

Según ‘News24’, la Princesa ha tenido que ser ingresada en un hospital de la ciudad de Durban, después de sufrir un colapso, relacionado con la afección que padece. Este medio apunta a que Charlene fue trasladada de urgencia la noche del miércoles al Hospital Netcare Alberlito, en la localidad costera de Ballito. Al parecer, la Princesa ingresó utilizando un alias por cuestiones de seguridad.

Por fortuna, su situación no ha sido de gravedad, ya que el mismo jueves por la mañana recibió el alta. El mismo portal aseguraba que se había puesto en contacto con el Palacio Grimaldi, que ha ofrecido una declaración al respecto: “la Princesa se está recuperando actualmente en Sudáfrica, donde su equipo médico le informó que no viajará hasta que se hayan completado todos los procedimientos necesarios. La princesa debía someterse a otra intervención el 3 de septiembre, antes de que colapsara repentinamente”, han asegurado. Unas palabras que, a pesar de que aportaban un detalle que hasta ahora se desconocía -la fecha de una nueva intervención-, no aclara más detalles sobre su estado. Este digital se ha puesto en contacto con la secretaría de prensa de la esposa de Alberto de Mónaco para confirmar más datos, pero no hemos obtenido respuesta.

La última vez que Charlene se sometió a una intervención se anunció previamente y aunque no se dieron muchos detalles, sí que se confirmó que recibiría la visita de su familia. Una visita que llegó hace apenas unos días y que ella misma se encargó de compartir con sus seguidores en redes sociales con una serie de entrañables imágenes que pretendían poner punto final a los rumores de crisis en el matrimonio de los Príncipes, sobre todo después de que una tía de Alberto declarase a una revista italiana que el divorcio era inminente.

Sin embargo, la visita exprés de la familia tuvo un efecto contraproducente. Apenas unos días después se conocía que la examante del príncipe Alberto había estado en Mónaco en ausencia de Charlene. Si con esto no fuera suficiente, además, Nicole Coste ha concedido una entrevista a Paris Match con motivo del 18 cumpleaños de su hijo, en la que ha hablado de la buena relación que mantiene con el soberano, cuánto se parecen padre e hijo y ha hecho algunas afirmaciones poco afortunadas sobre Charlene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Las palabras de Alberto

Lo más llamativo de este nuevo ingreso de la Princesa es que ha coincidido con la publicación en la revista ‘People’ de unas declaraciones del príncipe Alberto, en las que el soberano se mostraba muy optimista ante la próxima vuelta de su esposa a Mónaco. Aunque la propia Charlene aseguraba hace poco que no podría regresar hasta el otoño, el Príncipe ha dicho que la sudafricana está ansiosa por volver: «Charlène está lista para volver y podría estar de nuevo en Mónaco este mes de septiembre”, ha dicho el Príncipe, que ha mantenido que la vuelta podría ser inminente: «sé que se dijo que posiblemente sería a finales de octubre, pero eso fue antes de esta ronda más reciente de citas. Estoy bastante seguro de que podemos acortar un poco ese período de tiempo», ha dicho. El hermano de Carolina de Mónaco también se ha pronunciado sobre la breve visita que hizo a la Princesa y que hizo saltar algunas alarmas por la extrema delgadez de Charlene y el aspecto de su rostro: «estaba encantada de vernos y de pasar tiempo con los niños. Estaba de buen humor. Ella está lista, incluso dijo en broma que estaba lista para ser polizón en un barco para regresar a Europa», ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)



Unas palabras que contrastan con las últimas informaciones publicadas desde el país natal de la Princesa y que dejan entrever una falta de coherencia entre la versión oficial y lo que realmente podría estar pasando.