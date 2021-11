Charlene de Mónaco estuvo a punto de morir: habla su entorno

Que Charlene de Mónaco no está bien es algo que lleva quedando patente desde hace meses. Lo que se desconocía era la suma gravedad de las dolencias que ha padecido la sudafricana, que actualmente se encuentra descansando de todo lo vivido en un lugar que no ha sido revelado.

Cuando se anunció que la princesa estaría de vuelta en el principado para el día Nacional de Mónaco nada hacía presagiar que, aunque era cierto, sería la gran ausente de la fecha. Nada más aterrizar en Europa y tras una serie de imágenes en las que se pudo ver a Charlene de nuevo junto a su marido y sus hijos, desde la Casa Grimaldi se anunció que la princesa se retiraba sine die a fin de combatir el desgaste y agotamiento físico al que llevaba meses sometida. Como lleva ocurriendo en los últimos meses desde que la exnadadora quedase ‘atrapada’ en Sudáfrica, el comunicado dio lugar a un sinfín de rumores que, de nuevo, hicieron que Alberto de Mónaco tuviese que dar más explicaciones de las que pretendía inicialmente. “Esto no es Covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica”, aseguró el heredero de Rainiero en declaraciones a la revista People.

Ahora, y después de que las palabras del marido de Charlene resultasen más preocupantes que tranquilizadoras, ha sido el entorno más cercano de la que fuera deportista olímpica el que ha hablado en Page Six sin tapujo alguno sobre lo que su amiga ha tenido que vivir. Por primera vez personas cercanas a la cuñada de Carolina y Estefanía han hablado de la gravedad de lo ocurrido, asegurando que la princesa “estuvo a punto de morir”. Estas personas, cuyo vínculo con Charlene ha sido comprobado por el citado medio, han mostrado también su disgusto tras las declaraciones oficiales del Principado, asegurando que“es injusto que se la presente con algún tipo de problema mental o emocional. No sabemos por qué Palacio le resta importancia al hecho de que casi muere en Sudáfrica”.

Los amigos cercanos a la princesa han contado también que debido a las cirugías la sudafricana ha estado obligada a “no comer alimentos sólidos durante seis meses y solo ha podido ingerir líquidos a través de una pajita, por lo que ha perdido casi la mitad de su peso corporal. Además, insisten en que “no está perdiendo la cabeza ni sufre problemas graves de salud mental” y señalan que se encuentra “agotada por haber pasado durante seis meses por cirugías y por una incapacidad para comer adecuadamente”. Algo a lo que se sumaba que Charlene “extrañaba desesperadamente a sus hijos y a su esposo”.