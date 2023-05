Cuando el entonces príncipe Carlos se casó con Diana Spencer no esperaba que ella, como esposa del heredero, se convirtiera en el verdadero foco de atención. Todas las cámaras y los reporteros se centraron en la anterior princesa de Gales, que se ganó a los británicos y al mundo entero por su simpatía, su ternura y también su elegancia y estilo. Una cuestión con la que Carlos no se sentía cómodo. De hecho, algunas fuentes apuntan a que siempre se colocaba a Diana en una posición inferior y se intentaba que no llevara tacones o complementos que la hicieran parecer más alta porque eso podía poner en un aprieto al hijo mayor de la Reina Isabel.

El monarca nunca tuvo ese problema con su actual esposa, Camila Parker Bowles. Más allá de su historia de amor, que ha desafiado paradigmas y críticas, lo cierto es que Camila no es una mujer que llame la atención -como sí lo era Diana- y tampoco tiene el encanto de Lady Di, por lo que es perfectamente capaz de mantenerse en un discreto segundo plano que ni ‘incomode’ al Rey.

Sin embargo, ahora el monarca se encuentra con otro problema a este respecto. Y es que, si bien Camila no es una amenaza para su presencia, sí que lo es su nuera, Catalina Middleton. La princesa de Gales, en la que Carlos III tiene plena confianza y es uno de los grandes activos de la Corona, ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos y esto podría resultar incómodo para el soberano.

Según apunta una de las especialistas en Casa Real del Daily Mail, Catalina Middleton siempre acaparará la atención respecto al rey Carlos, aunque su intención no es eclipsarlo, como ocurrió con Diana. Es cierto que la nueva princesa de Gales se ha convertido en uno de los miembros más destacados de la Familia Real y en un importante activo, pero es plenamente consciente de esta situación y quiere evitar a toda costa que el monarca pueda sentirse amenazado.

Para Catalina, desde que muriera la Reina Isabel, se abrió una nueva etapa, sobre todo, cuando Carlos anunció que Guillermo recibiría el título de príncipe de Gales, con todo lo que esto implica. Sin embargo y, aunque es una realidad que acapara los flashes y genera un gran interés, ella es un miembro secundario y es su marido y su hijo mayor, los que encarnan el futuro de la Corona.

Con el paso de los años, Catalina Middleton ha sabido gestionar con maestría esta situación y ha encontrado un equilibrio perfecto entre los homenajes a Diana, su propio estilo y el respeto absoluto al jefe del Estado. Es más, prueba de ello es que cuando se hizo público el nombramiento de Guillermo como príncipe de Gales, ella dijo que respetaba la herencia de Diana, pero que quería marcar su propio camino.

No obstante, tal como declaran algunos expertos, siempre cabe la posibilidad de que Carlos se sienta en algún momento amenazado. «La Princesa de Gales siempre eclipsará visualmente a un hombre de 74 años con su juventud y belleza», ha dicho la periodista Ingrid Seward. Una visión que no comparte Joe Little, de la revista Majesty, que considera que Catalina nunca querrá eclipsar a Carlos y se mantendrá en un plano secundario. Solo el tiempo dirá si el monarca tiene motivo de preocupación, si vuelven los fantasmas del pasado o si, por el contrario, Catalina Middleton se convierte en una de las mejores bazas de su nueva monarquía.