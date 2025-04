El rey Carlos III ha retomado su agenda por todo lo alto. Después de la preocupación que generó su ingreso en el hospital debido a los efectos secundarios de la medicación para el cáncer, ahora el monarca ya ha vuelto a participad en actos oficiales.

No ha sido un regreso paulatino como habría cabido esperar, sino más bien todo lo contrario. El pasado miércoles, Carlos III participó en una ceremonia de entrega de condecoraciones en el Castillo de Windsor, que supuso su primer compromiso público después de su baja. El monarca se mostró sonriente y con buen aspecto, muy recuperado tras haber estado unos días descansando en su residencia campestre, Highgrove House. Unos días de relax en los que el jefe del Estado no ha estado todo el tiempo descansando, sino que ha continuado pendiente del día a día del país.

Sin embargo, no ha sido la única cita oficial del rey Carlos III en esta semana. Ayer el padre del príncipe de Gales también participó en un compromiso institucional a media tarde y después ofreció una recepción en el Castillo de Windsor.

La intensa agenda del rey tras su baja

El rey presidió el acto central del 80 aniversario de Mission Aviation, un operador de vuelo de carácter humanitario. Además, participó en la presentación de la nueva nave de la organización, un Cessna 208 Caravan que participará a partir de ahora en misiones solidarias en la zona de Papúa y Nueva Guinea.

Asimismo, por la tarde estuvo en una recepción en el Castillo de Windsor, para celebrar la importancia de la música en las comunidades. Un acto en el que contó con el apoyo de algunos miembros de la Familia Real, pero no de su esposa.

Preocupación por su actividad

Una actividad frenética para un hombre de su edad y en su estado de salud que ha generado cierta preocupación en su entorno. Ya el pasado año, cuando Carlos III anunció su vuelta a la agenda tras unos meses de tratamiento, fuentes cercanas a la familia real expresaron la preocupación de la reina Camila y de otros miembros de ‘La Firma’ por el deseo constante de Carlos de participar en citas oficiales.

Después de semanas alejado de la actividad y en medio de la crisis de salud por el estado de la princesa de Gales, el monarca quiso volver cuanto antes a la vida pública, para evitar una crisis de imagen en la Corona.

Ahora, tras este bajón por los efectos secundarios del tratamiento, algunos medios aseguran que en el Palacio de Buckingham hay cierta preocupación por la frenética agenda del rey, sobre todo, teniendo en cuenta que la próxima semana está previsto un viaje de Estado a Italia.

La obsesión del rey Carlos III

A pesar de las preocupaciones de su entorno, el padre del príncipe de Gales tiene un firme compromiso con la institución y ha heredado de su madre el sentido del deber. La Reina Isabel II estuvo trabajando prácticamente hasta el último día de su vida, consciente de que para la supervivencia de la monarquía era fundamental que se viera en público a sus miembros.

El rey Carlos III tiene el mismo concepto que su madre y, a pesar de su estado de salud, no duda en mantener su agenda sin cambios lo máximo posible. En su caso, además, no hay que perder de vista que ha pasado más de 50 años como príncipe de Gales, a la espera de ocupar el trono. Ahora que ha llegado su momento, no quiere que su reinado esté marcado por las ausencias, sino por su espíritu de renovación y su estricto sentido del servicio a la Corona.