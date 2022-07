Carlos Felipe y Sofía de Suecia forman una de las parejas más seguidas y admiradas del universo ‘royal’, a pesar de todos los obstáculos que han tenido que atravesar desde el inicio de su relación. Se conocieron y se enamoraron, sintieron un auténtico flechazo. Pero su historia no estaba bien vista dentro de la Familia Real sueca, ya que el pasado de la joven Sofía para ellos era de todo menos idílico.

Dado que la joven había trabajado como modelo de ropa interior y que, además, participó en un reality show basado en encontrar pareja, la que pronto se convertiría en su familia política no terminaba de verla con buenos ojos. No era lo que ellos buscaban para un príncipe de la talla de Carlos Felipe, pero lo cierto es que ni siquiera la oposición de su familia, también propiciada por el hecho de que Carlos Felipe dejase a su anterior novia, una de las mejores amigas de la princesa Magdalena, por Sofía, hizo que el joven príncipe no apostara por su romance con la modelo.

Su relación se consolidó a pasos agigantados. Tanto, que en junio de 2015 decidieron pasar por el altar mostrando absoluta indiferencia ante la reacción de sus respectivas familias, fuera la que fuera.

Con el paso de los años, Sofía ha conseguido ganarse el respeto y la admiración de los Bernadotte, con quienes ya parece mantener una buena relación, pese a todo lo vivido en el pasado. Además, su matrimonio con Carlos Felipe sigue yendo tan bien como de costumbre, o al menos, así lo demostraron el pasado 15 de julio en el Castillo de Borgholm, Suecia, hasta donde se trasladaron para disfrutar de un concierto de la cantante Molly Sanden, una persona muy especial para la pareja, ya que no solo es una de sus amigas más cercanas, sino que, además, fue la encargada de amenizar su boda con la canción que la propia Sofía escribió para su esposo.

Ha sido precisamente en este maravilloso enclave donde la pareja se ha dejado ver feliz, ilusionada y muy acaramelada. Sofía, luciendo radiante con un look muy básico formado por unos jeans y un jersey fino de color azul cielo, y Carlos Felipe, presumiendo de la elegancia que le caracteriza con una camisa de estilo tejano, disfrutaron de una entrañable velada junto a unos amigos y a las hijas de Patrick Sommerlath, Chloe y Anaís, con quienes cantaron, a viva voz, alguno de los temas más míticos de la afamada intérprete.

Sin embargo, hubo un momento en el que la pareja decidió desmarcarse del grupo para compartir un tierno momento de intimidad, en el que, además de miradas cómplices y varias muestras de cariño y amor, intercambiaron risas y confidencias. Sin duda, un instante de lo más preciado con el que el matrimonio dejó constancia del buen momento que atraviesa su relación.

A juzgar por las imágenes, ambos se encuentran muy felices con la vida que llevan y con la familia que han conseguido formar, ya que, parte de su felicidad también se les atribuye a los tres hijos que tienen en común, Alexander, Gabriel y Julián.