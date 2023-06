Meghan Markle no será, al menos de momento, imagen de una de las firmas más importantes en la industria de la moda. Después de algunas semanas de rumores, por fin se confirmaba que la duquesa de Sussex no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con la casa Dior, a pesar de que ha lucido prendas de la marca de manera bastante recurrente y de que, además, incluso el príncipe Enrique ha apostado por la firma en sus últimas apariciones públicas. Aunque fuentes cercanas al entorno de la nuera y el hijo de Carlos de Inglaterra no se han pronunciado sobre este tema, hay rumores de que la Duquesa estaría pensando en fichar por otra marca, algo que resulta llamativo, si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos Dior ha sido un poco su marca de cabecera.

A la espera de los próximos pasos de la pareja, la que sí ha recurrido a Dior en una de las citas más importantes de la agenda de los Windsor es la reina Camila. Esta semana comenzaba la Royal Ascot y, como era de esperar, Carlos y su esposa no han querido faltar a uno de los eventos preferidos de la Reina Isabel, en el primer año sin ella. Los Reyes han disfrutado mucho de las primeras jornadas de las carreras, donde el protocolo en lo que respecta al dress code es muy estricto.

En la primera jornada, Camila, que se estrenaba como reina en este evento, no solo ha tenido un guiño hacia la Reina Isabel, al elegir un bolso de la firma predilecta de la anterior monarca, Launer, sino que, además, ha llamado mucho la atención su estilismo. Impecablemente vestida de blanco, muy en la línea de sus habituales looks, esta vez, Camila no ha recurrido a ninguna de sus firmas de referencia, sino que ha apostado por un modelo de Dior. Un look hecho a medida para la esposa de Carlos de Inglaterra que ha generado debate en todo el mundo, precisamente por todas las especulaciones en torno al fichaje ‘frustrado’ de Meghan Markle por la casa de moda francesa.

De hecho, han sido muchos los medios que han visto en la elección de Camila un mensaje indirecto hacia Meghan Markle, una manera de marcar su triunfo en un momento complicado para los duques de Sussex, cuyos contratos con diferentes plataformas están en jaque. En realidad, no se conocen los motivos por los cuales la esposa del monarca ha apostado por Dior para esta especial jornada, aunque hay que tener en mente que no es habitual que Camila recurra a esta firma -lo ha hecho en ocasiones puntuales-, por lo que, en cualquier caso, la elección resulta llamativa. Lo que sí se sabe es que la casa francesa tiene una relación estrecha con los Windsor, en concreto, Dior fue una de las marcas preferidas de la princesa Margarita y algunos de los miembros de la familia de Carlos III siguen recurriendo de manera habitual a los diseños de la marca.