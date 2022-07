Un año más, los Reyes don Felipe y doña Letizia han participado en la entrega de las becas de la Fundación ‘La Caixa’, para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Un acto que este año cumple su cuadragésima edición y que se ha celebrado en el edificio Caixa Forum de Madrid. Han sido más de un centenar de jóvenes los que han sido seleccionados por su excelencia en la convocatoria de 2021 y han obtenido admisiones en algunas de las mejores universidades del mundo.

Un acto en el que el Rey ha querido destacar la importancia del talento de los estudiantes españoles y ha dedicado unas palabras de ánimo a los becarios: “Esperamos que las aprovechéis con éxito, que las disfrutéis al máximo y os deseamos lo mejor ─mucha suerte─ en esta nueva etapa que comenzáis”. Por su parte, el presidente de la Fundación ‘la Caixa’, Isidro Fainé, ha remarcado en sus palabras que “la mejora de la educación es la base de todo. El único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión”.

Este digital ha podido hablar en exclusiva con tres de los becarios de este año, que nos han contado en primera persona cómo ha sido el encuentro con Sus Majestades y cómo afrontan el futuro tras este reconocimiento.

Una de ellas es Naomi Moreno, que va a estudiar un programa de Seguridad Internacional en el SciencesPo de París. La joven está encantada de haber recibido este reconocimiento. Naomi ha confesado que ha sido la primera vez que ha podido ver a Sus Majestades en persona. En su caso, don Felipe ha sido el encargado de hacerle entrega de la beca y le ha deseado mucha suerte. Naomi reconoce que le gustaría aspirar a trabajar en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea, con el foco siempre puesto en España.

Naomi ha destacado la naturalidad y la cercanía de don Felipe y doña Letizia y ha comentado que Sus Majestades participaron en el cóctel que se ofreció tras la ceremonia y pudieron intercambiar unas palabras con algunos de los becarios y sus familias, es más, la joven comenta que una de sus compañeras estuvo comentando con el Rey sobre sus estudios de Salud Pública en el ámbito español, y el monarca le dijo que el país necesitaba el talento de las nuevas generaciones.

En el caso de Leandro Urbano, que pudo entablar conversación con los Reyes. A sus 25 años, este joven economista, formado en Esade Business School y SciencesPo Paris. Además, tiene experiencia como consultor estratégico en el Boston Consulting Group. El joven va a estudiar en Harvard un posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo Económico.

Muy ilusionado, Leandro confirma que su objetivo es redefinir el campo de la política industrial, para hacer frente a los nuevos retos de cadenas de suministro y cambio climático, así como ayudar a impulsar sectores estratégicos clave para la prosperidad en el largo plazo. El joven acudió a la ceremonia de entrega de las becas en compañía de sus padres, con quienes los Reyes se mostraron muy atentos también. “Fueron momentos muy cercanos”, ha comentado Leandro, que destaca la naturalidad y el entusiasmo de los Reyes.

El joven explica que tuvo la oportunidad de hablar hasta en dos ocasiones con la Reina, que le animó a disfrutar de la experiencia, pero también le recalcó la responsabilidad que este reconocimiento implicaba. Leandro destaca especialmente la implicación de los Reyes con las familias, a las que felicitaron de manera entusiasta y recalcaron la importancia del apoyo del entorno para llegar a este punto.

Ángela Pérez ha obtenido la beca para hacer un programa de Políticas Públicas y Desarrollo Económico en la Universidad de Harvard, como el caso de Leandro. La joven comenta que solo pudo interacturar con los Reyes en el momento de la entrega de la beca. Su proyecto se centra en el sector de educación terciario y su conexión con los mercados laborales. Ángela se siente muy agradecida a la Fundación ‘La Caixa’ por este reconocimiento. “Fue un honor poder estar un rato con los Reyes. En mi caso el diploma me lo entregó la Reina Letizia y fue muy cercana. Me dio la enhorabuena y me animó a disfrutar mucho la experiencia”, ha comentado.

La joven destaca precisamente la energía y la cercanía que transmitieron Sus Majestades durante toda la jornada. Según apunta, se mostraron encantados de poder compartir un rato con los estudiantes y poder retomar estas ceremonias tras dos años de pandemia. Ángela además mantiene que le gustaron mucho las palabras del Rey, que animó a los estudiantes a que fueran ejemplo para las generaciones del futuro.

Este digital también ha podido contactar con un profesional que en el año 2010 obtuvo una beca de la Fundación ‘La Caixa’ para un posgrado en China y Estados Unidos y que ahora desarrolla su trabajo en el mundo de las telecomunicaciones. «La beca me permitió cursar un MBA en escuelas de prestigio de China y Estado Unidos, y así complementar mi formación como Ingeniero de Telecomunicación. La experiencia resultó muy enriquecedora desde un punto de vista personal, y me ayudó a entender cómo las diferencias culturales enriquecen a las personas. En el plano profesional, me ayudó a comenzar una carrera en el ámbito de la Consultoría Estratégica, la cual me ha permitido ocupar puestos de Dirección en la actualidad. Agradezco mucho la oportunidad brindada y la confianza depositada en mí, de forma desinteresada», explica.

Cuarenta años de historias de éxito

La Fundación ‘La Caixa’ cuenta con el programa que convoca un mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Estas becas se encuentran abiertas a todas las disciplinas de estudios y el programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación, gracias al que los estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos personales y académicos entre ellos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.

Entre los años 1982 y 2021, la entidad ha destinado 189 millones de euros al programa, uno de los más relevantes de Europa. A lo largo de este período, 3.687 universitarios han podido ampliar su formación en el extranjero con las becas de la Fundación ‘La Caixa’. Sin duda, una oportunidad única para desarrollar el talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades del mundo.

A esta edición de las becas de la Fundación ‘la Caixa’ se han presentado 1.325 estudiantes y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes.