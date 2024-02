El debate está abierto. En un momento en el que la Familia Real Británica cuenta con escasos efectivos, es necesario hacer un esfuerzo para llegar a todos los compromisos. La enfermedad del rey Carlos III y la baja de la princesa de Gales ha provocado que ‘La Firma’ se enfrente al problema de dar respuesta a una agenda intensa con pocos miembros y ha puesto sobre la mesa las contradicciones del modelo de monarquía reducida que tanto ha defendido el nuevo jefe del Estado.

En estos momentos, con el rey Carlos III solo atendiendo a cuestiones institucionales y sin agenda pública y con Guillermo a medio gas por la situación de su esposa, la reina Camila es la que está asumiendo la mayor parte de la carga de representación, con el apoyo fundamental de la princesa Ana y de los duques de Edimburgo. Otros miembros de la Familia Real como los duques de Gloucester también están ayudando, pero su avanzada edad no les permite estar al 100 %.

El rey Carlos III junto a Rishi Sunak. / Gtres

Tanto el duque de York como los duques de Sussex están fuera de juego, por motivos diferentes, pero que afectan al funcionamiento de la Corona y su capacidad de dar respuesta a la agenda. Por un lado, el príncipe Andrés se encuentra completamente fuera de ‘La Firma’ por sus polémicas con Jeffrey Epstein y el escándalo de Virginia Giuffre y, pese a su insistencia, a Carlos no le interesa rehabilitarle, sobre todo, ahora que está a punto de estrenarse una película sobre su bochornosa entrevista a la periodista Emily Maitlis.

En cuanto a los duques de Sussex, aunque algunas fuentes han apuntado que Enrique no estaría reacio a retomar su papel, ambos están alejados de la Corona desde hace años y su popularidad está bajo mínimos, por lo que, en cualquier caso, no sería buena idea que regresaran a ‘La Firma’. No obstante, tanto Enrique como Andrés continúan teniendo la capacidad de actuar como consejeros de Estado, aunque se vean superados por Ana y Eduardo, por expreso deseo del rey Carlos III.

Beatriz y Eugenia de York juntas. / Gtres

La alternativa de Carlos III

Aunque por ahora no hay confirmación oficial, algunas fuentes apuntan a que el escenario actual en el que se encuentra la institución es propicio para que las hijas del príncipe Andrés den un paso al frente, sobre todo Beatriz. La hija mayor del duque de York ha estado muy pendiente de su tío el rey Carlos y es un importante activo para la Corona, en caso de que se le permita.

Su hermana tiene una situación algo diferente ya que, aunque estaría dispuesta a cumplir con todos los compromisos que le pidieran, reside habitualmente en Portugal con su marido y es la que mejor se lleva con el príncipe Enrique y Meghan Markle.

A pesar de que a lo largo de los años el príncipe Andrés ha pedido de manera recurrente que sus hijas sean oficialmente royals al servicio de la Corona, la Reina Isabel nunca ha valorado esta opción. Ellas son las únicas que llevan título de princesas, salvo, obviamente, los hijos del actual rey, ya que el resto de primos y primas no llevan ni título ni tratamiento especial. Esto deja clara la intención de su padre de que Beatriz y Eugenia pudieran, algún día, tener un papel oficial.

De momento no se ha contemplado, pero la crisis actual que atraviesa la institución propicia que ambas puedan dar un paso al frente y postularse como esperanza y alternativa cuando apenas hay efectivos para representar a la Corona. No obstante, tanto Beatriz como Eugenia están acostumbradas a participar en actos oficiales, por lo que perfectamente podrían asumir el papel que el monarca les pidiese.

Sin embargo, pese a su imagen aparentemente limpia, el fantasma de las polémicas del príncipe Andrés puede llegar a pasar factura a sus hijas y quizás por eso por ahora el rey Carlos III prefiere mantenerlas al margen. Esto no significa que no sea consciente de que ambas representan una elemento renovador idóneo para el presente de ‘La Firma’.