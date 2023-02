El príncipe Andrés celebra su primer cumpleaños tras la muerte de su madre. El hijo de la Reina Isabel cumple este domingo, 19 de febrero 63 años, a pocas semanas de la histórica Coronación de su hermano, el Rey Carlos, pero con la vista puesta en un único objetivo: probar su inocencia.

El duque de York llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre para dar carpetazo a la demanda de la norteamericana por presunto abuso sexual cuando era una menor pero, a pesar de que le príncipe Andrés pudo así evitar sentarse ante un Tribunal de Estados Unidos, no ha quedado libre de sospecha. Es más, todavía hoy, la opinión pública continúa en su contra y muchas voces piden al Rey Carlos que tome medidas al respecto. De hecho, hace tan solo unos días, el monarca vivió en su propia piel el sabor amargo que supone enfrentarse a una protesta antimonárquica en una visita a Milton Keynes. Una manifestación que, más allá de los mensajes negativos hacia el soberano, también incluyó referencias hacia su hermano menor y la ‘privilegiada’ situación en la que se encuentra.

Y es que, aunque para Andrés el punto en el que está ahora mismo puede parecer un infierno, lo cierto es que el duque de York sigue disfrutando de una vida de privilegios. No tiene ningún tipo de agenda oficial, está desvinculado de los actos de ‘La Firma’ y se le ha retirado el tratamiento de Alteza Real, pero conserva el título de duque de York -uno de los más importantes de la monarquía británica-, y sigue viviendo en el Royal Lodge.

Sin embargo, para él no es suficiente. Ante la posibilidad de que Virginia Giuffre pueda sacar a la luz de manera inminente sus memorias, en las que cuente los detalles de sus ‘presuntos’ encuentros con el duque de York, Andrés solo quiere rehabilitar su imagen. A pesar de que es consciente de que, a día de hoy, con Carlos en el trono y su estrategia de apostar por una monarquía libre de cargas y polémicas, no cabe la posibilidad de una rehabilitación paulatina a través de iniciativas solidarias o benéficas -como tenía previsto la Reina Isabel-, el duque de York tiene como objetivo primordial demostrar su verdad. Algo que, por otra parte, no deja de ser complicado, si se tiene en cuenta que no aceptó ir a juicio, sino que apostó por llegar a un acuerdo con Virginia Giuffre.

Tal como apuntan fuentes cercanas al hermano del Rey Carlos III, el príncipe Andrés es plenamente consciente de que recuperar cualquier tipo de papel oficial es más que complicado, pero quiere demostrar su inocencia. El duque de York ha negado de manera continua las acusaciones de la norteamericana y no ha dado jamás credibilidad a las presuntas pruebas de Giuffre. Sin embargo, al haber llegado a un acuerdo con ella, no ha tenido opción de demostrar su inocencia, sino más bien lo contrario.

Hace algunos días, una persona cercana a Andrés aseguró que, desde la muerte de su madre, el Duque solo piensa en cuál sería la mejor forma de demostrar que es inocente y que aceptó el acuerdo para evitarle más disgustos a su madre. Por eso, ahora ya se siente libre e independiente de poder llevar a cabo cualquier acción, independientemente de que pueda suponer un disgusto para el resto de la familia. Una decisión por parte del príncipe Andrés que podría poner en más de un aprieto al Rey Carlos, que ya le ha retirado públicamente su apoyo, pero no su cariño personal. Sin embargo, parece que el duque de York está dispuesto a cualquier guerra con tal de demostrar su verdad.