La agenda de los Reyes: homenaje a la aviación, visita a Valencia y una cena de gala con Alemania

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre de 2025. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de carácter militar, cultural, académico y diplomático, con especial atención a la ciencia, la solidaridad y la promoción de España en el plano internacional.

El lunes, la agenda del Rey comenzará en el Palacio Real de El Pardo, donde recibirá en audiencia militar a una comisión del Ejército del Aire y del Espacio, junto con su Servicio Histórico y Cultural, para hacer seguimiento de los actos conmemorativos del centenario de los grandes vuelos de la aviación española. Este evento recordará gestas como el histórico vuelo del «Plus Ultra» hasta Buenos Aires, que supuso la primera travesía del Atlántico Sur desde España y abrió las conexiones aéreas con América Latina, así como otras proezas aeronáuticas que consolidaron la aviación como herramienta estratégica para el transporte, la proyección internacional y el comercio. La semana continuará con la recepción de generales y vicealmirantes recientemente designados para asumir el mando de distintas unidades militares, reafirmando la conexión del Rey con las Fuerzas Armadas y la relevancia del liderazgo en la defensa nacional.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por su parte, la Reina Doña Sofía protagonizará un acto de gran relevancia en el ámbito de la solidaridad: la entrega del premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano en el Hotel Palace de Madrid. Este galardón distingue iniciativas que mejoran la calidad de vida de comunidades vulnerables en riesgo de exclusión, especialmente en países en desarrollo, y en esta edición se centrará en la conservación y el uso sostenible de los océanos y recursos marinos, un ámbito en el que la Reina ha mostrado especial compromiso a través de la Fundación Reina Sofía y proyectos medioambientales como LIBERA.

El martes, el Rey se desplazará a Valencia para presidir la apertura del Curso Universitario 2025/2026 en la Universidad de Valencia, en un acto que coincide con la celebración del 525 aniversario de esta institución. Se trata de una ocasión histórica que resalta el compromiso de la Corona con la educación superior, la investigación y la formación de nuevas generaciones, consolidando a Su Majestad como un referente en la promoción académica del país. Ese mismo día, la Reina Letizia asistirá a Tudela, en Navarra, al homenaje al cineasta Alejandro Amenábar dentro del ciclo Nuestros clásicos, participando en la proyección de la película Mar adentro junto a estudiantes de diversos centros educativos, en una experiencia que combina cultura, educación y reflexión sobre derechos humanos y valores éticos.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El miércoles, el Rey se centrará en la entrega de la 37ª edición de los premios Rei Jaume I en la Lonja de los Mercaderes de Valencia. Estos premios reconocen la labor de excelencia de científicos y emprendedores españoles en áreas como investigación básica, economía, biomedicina, medio ambiente, nuevas tecnologías, emprendimiento e investigación clínica y salud pública. La ceremonia refuerza el compromiso de la Corona con la ciencia, la innovación y el desarrollo económico basado en el talento y la investigación.

La semana culminará con la visita de Estado del Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acompañado de la primera Dama, Elke Büdenbender. Los Reyes recibirán oficialmente a la delegación alemana con honores militares en el Palacio Real de Madrid y celebrarán un almuerzo y una cena de gala en su honor. Durante la visita, se inaugurará el foro empresarial Hispano-Alemán organizado por la CEOE, destacando la cooperación económica, política y cultural entre ambos países, así como la proyección internacional de España.