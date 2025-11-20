Francisco González Sarriá regresa por todo lo alto a la música. Ocho meses después de que su vida estuviera en jaque debido a un grave problema de salud, el artista ha presentado su nuevo proyecto en una rueda de prensa. El pasado mes de marzo, y durante más de dos semanas, el cantante estuvo ingresado en un hospital de Valencia, donde ingresó por una insuficiencia cardiaca y respiratoria que derivó en un fallo multiorgánico del que ha hablado abiertamente.

Su experiencia con la muerte

A punto de cumplir 67 años, Francisco se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras haber renacido. El valenciano ha presentado De cobardes no hablarán, su nuevo álbum que ha dirigido y producido en solitario y en el que abrirá una parcela de su intimidad.

Francisco González Sarriá vuelve a la música. (Foto: Gtres)

«Vais a encontrar canciones preciosas, vivencias personales y de personas muy cercanas. Son historias reales, de canciones románticas. Hay una evolución notable, hace 8 años que no sacaba un trabajo. Después de lo que me pasó en marzo -refiriéndose a su problema de salud-, ahora que me encuentro en buena forma, ha sido como el primer disco de mi segunda oportunidad. Es el primer disco que he dirigido y producido. Tenía muy claro lo que no quería hacer y eso es más fácil a la hora de esta aventura tan costosa y de tiempo», ha comenzado diciendo.

En esta convocatoria de medios, el artista ha desvelado que comenzó a trabajar en este proyecto antes de que ingresara de urgencia en un centro hospitalario de Valencia. Es por ello que, en este momento de su vida, -además de estar inmerso en su profesión-, dedica más tiempo a la gente que quiere, como es su familia o sus amigos.

El artista ha presentado su nuevo álbum y ha ofrecido un concierto privado con canciones inéditas. (Foto: Gtres)

Por su parte, Francisco no ha tenido problema a la hora de recordar aquel episodio por el que estuvo a punto de morir: «Estuve con una insuficiencia cardiaca que luego se convirtió en un fallo multiorgánico. Estuve muy mal. Vi la luz del túnel. Me decían que no me durmiera, pero estuve agusto. Vi venir una luz blanca. Pero aún me quedaba mucho aquí. Soy un gran afortunado».

Finalmente, ha explicado que su problema de salud ha supuesto que cambien algunas cosas de su vida, como sus hábitos -aunque ha dejado claro que «ya se cuidaba»-: «Siempre haces un reset. Ya me cuidaba, pero ahora más. Ahora tengo un equipo médico que al que voy cada tres o seis meses voy. Sufría apneas de sueño y eso no me dejaba descansar lo suficiente y recuperarme. A las ocho, nueve de la noche estoy rendido. estoy encantado de conocerme. La voz es el reflejo mental, físico, espiritual… Tal como suena la voz es como estás».