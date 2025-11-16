Ángel Gómez (29 años) dejó, hace cuatro años, no solo su trabajo -en el que ganaba mucho dinero-. También cambió sus prioridades para comenzar una aventura -que terminará (o no) el día en el que no esté en este mundo-. A punto de subir al tercer escalón de su vida, el madrileño no solo tiene el propósito de tachar los 510 puntos de La Lista, sino «ser el hermano mayor de todos». Con más de 300 mil seguidores en redes sociales, este joven cada día recuerda a su hermana pequeña, Paloma, que falleció el 5 de octubre del 2021 por un fallo multiorgánico del que se desconoce la causa.

Una llamada de teléfono de su madre -la cual le apuntó a clases de cocina cuando era un niño- días antes de la repentina pérdida de su hermana, lo cambió todo. Junto al resto de sus hermanos, Ángel tuvo que ir a despedirse de la que a día de hoy es la persona que «le manda señales» y que traza su camino en cada una de sus aventuras o en cada uno de sus viajes.

Ángel Gómez en una entrevista con LOOK. (Fotos: LOOK/ Redes Sociales)

Tras una etapa encerrado en sí mismo, una mudanza temporal a Barcelona o muchas noches de fiesta, Gómez encontró el sentido de su vida en La Lista. Desde hace tres años que este joven está inmerso en cumplir 510 deseos -un número que coincide con la fecha del fallecimiento de Paloma-: desde cantar con Dani Martín -que ya es un check- o aprender a hacer pizza casera con un chef. Un punto del que está muy cerca o, al menos, así lo hemos manifestado, puesto que LOOK se ha dado cita con el influencer en Grosso Napoletano.

La muerte de su hermana Paloma

«La felicidad siempre termina. La paz es lo que, en mi opinión, se debe buscar». Ángel es mucho más que un chico que recorre el mundo y cumple sueños, para muchos, insólitos. «Soy un hermano mayor, digamos, una persona que pasó por un punto de inflexión en su vida y ahora está centrada full time en convertirse en una versión mejor de la que era antes para honrar a su hermana pequeña», se presenta.

Antes de aquel fatídico 5 de octubre del 2021, Gómez «era una persona normal, un tío que iba a trabajar a la oficina, con su traje y corbata, el fin de semana salía con amigos a restaurantes o de fiesta y simplemente iba un poco avanzando con la vida en piloto automático. Pero no tenía un propósito, estaba viviendo la vida que otros querían para mí y eso lo he visto después».

Todo cambió, incluso él mismo, cuando su hermana Paloma fallece de manera repentina. De ella recuerda su niñez, cómo jugaban al fútbol en el jardín o cómo la convencía -como buen hermano mayor- de jugar con los videojuegos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Cuatro años después de la pérdida familiar, ahora Ángel la recuerda cada día gracias a La Lista, en la que tiene muy presenta a Paloma, a la que -al igual que menciona Dani Martín a su hermana en una de sus canciones-, le gustaría contarle cómo le ha cambiado la vida desde su partida: «Pues mira voy poco al cementerio, porque me da un poco de respeto, pero cuando voy sí que intento contarle cosas. Como me cuesta también hacerlo en voz alta, le dejo unas cartas y luego las vengo a recoger una semana más tarde para que nadie las lea. Me gustaría contarle todo. Desde que ha salido en canales como radio, televisión, prensa… Lo guapa que la gente dice que era…».

Sin embargo, hasta llegar a encontrar su propósito, Ángel recuerda que tras fallecer su hermana «desapareció». Una actitud que, con la madurez que tiene ahora, cambiaría: «Bastante tenía con gestionarme internamente, como para encima gestionar a mis padres, a mis hermanos pequeños, que es verdad que haces un poquito ese rol de vínculo entre ambos, pero también mis hermanos habíamos perdido la figura femenina, éramos tres tíos, tres tiarrones, que no mostrábamos tanto las emociones. Tú llorabas por tu lado, yo por el mío, de vez en cuando nos preguntábamos algo, respondíamos con monosílabos (…). Me aferraba, por un lado, a estar distraído, por otro lado, a que cada vez que tachaba un punto era una manera de traer a mi hermana a mi presente. Y por otro, que de repente el tema de Paloma dejó de convertirse en mi entorno en un tabú y todo el mundo hablaba de ella con una sonrisa «.

La Lista

Entonces, y tras un período de duelo, Ángel descubrió su verdadera vocación -además del matrimonio o de formar una familia, uno de sus mayores sueños-: La Lista. «La Lista son mis 510 cosas que hacer antes de morir. 510 no es un número al azar. Todo ello nace en el momento en el que mi hermana pequeña, dentro de que somos cuatro hermanos y yo soy mayor, el 5 de octubre de 2021 fallece absolutamente de la nada. Era una chica sana, no tenía ninguna enfermedad, ningún indicio y de un de un momento para otro la vida nos da ese golpe. Eso me lleva a una primera reflexión, que es todo lo que mi hermana con 23 a va a dejar de hacer… Pues ya no va a ir a Maldivas, no me va a pedir un shooting en la Golden Hour para subir fotos a redes, no se va a casar, no va a ser madre, no va a estar presente en mi vida…», nos cuenta.

Esta lista se cocinó a fuego lento durante un tiempo y «como un ejercicio» de terapia que solo él conocía. Ni sus padres, ni sus compañeros de trabajo, ni sus amigos eran conscientes de que Ángel iba a dejarlo todo para comenzar a poner en práctica a lo que está llamando en este mundo: «Todo el mundo que haya perdido un ser querido lo sabrá. El punto de inflexión fue que empecé a investigar acerca de las famosas bucket list, que son estas listas de cosas que hacer antes de morir. Me parece un homenaje para mi hermana y es la motivación que necesito para seguir hacia adelante», nos cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Durante un año, al mismo tiempo en el que trabajaba un fondo de inversión, Ángel llegaba como cada noche a su casa. Sin embargo, en lugar de procrastinar -ya que confiesa que «siempre ha sido el típico niño que ha dejado las cosas a medias»- o lamentarse, abría su ordenador para investigar puntos para la lista, así como la manera de conseguir dinero para llevarla a cabo: «Fue un proceso de un añito de mucha investigación, también un ejercicio interno de prioridades de qué es lo que yo de verdad quería. Entonces fue un año muy bonito de trabajo, de también aprender muchas habilidades como usar una cámara, marketing, redes sociales, que yo nunca había subido un reel, no sabía ni lo que era… Todo ello para montar un proyecto que de verdad tuviera la calidad suficiente para llevar el nombre detrás de mi hermana».

Cantar con Dani Martín o reunirse con León XIV

Entre muchos de los deseos que Ángel tiene en su lista, hay dos que, seguramente, tengan un gran impacto en los medios -como ya ha sucedido-.

Recientemente, Dani Martín -que también perdió a su hermana-, invitó a Ángel a su casa para cantar juntos. Un deseo que Gómez tenía en La Lista y que era un check que, a priori, consideraba que era imposible: «Me enteré que también perdió a su hermana. Y entré con mi hermano, que nunca me suele acompañar a tachar los sueños, más que nada porque estoy viajando. Llegué con un nudo en la garganta».

Dani y Ángel interpretaron Cómo me gustaría contarte, una canción que Martín compuso en memoria de su hermana Miriam. «Fue un momento muy bonito. En el momento en el que empecé a cantar, toda la gente que había alrededor -que habían como 10, 15 personas- empezaron a emocionarse, a llorar… Dani me animó mucho a continuar con La Lista y a seguir persiguiendo mis sueños. Pero, sobre todo, a inspirar a otros a hacer lo mismo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Entre los deseos de Ángel también se encuentra entrevistar a un líder cristiano, «pero también a un líder judío, a un líder del Islam o de una tribu africana». «Me gustaría hacerles las mismas preguntas a todos para luego, cuando tenga todos los vídeos, ponerlos en común e intentar olvidarnos tanto de esa división que existe, en muchos ámbitos no, pero ahora centrándonos en el religioso y buscar la paz», nos explica.

Entre las preguntas del cuestionario a los líderes religiosos, Ángel tiene claro qué le preguntaría al Papa León XIV: «A mí me gusta mucho preguntar sobre el qué hay después la muerte, es un tema que me interesa mucho desde la muerte de mi hermana. Por un lado el legado, que es lo que controlamos, que vamos a dejar aquí, y por otro lado cómo distintas religiones se imaginan la muerte».

Las señales de Paloma en sus viajes

Desde que su nombre cada vez comenzara a sonar con más fuerza, Ángel siempre ha querido dejar claro que, además de viajar a los lugares más recónditos del mundo, también hay aventuras de lo más humanas al alcance de cualquiera de sus seguidores, como es aprender la receta favorita de un familiar o casarse. De hecho, durante su encuentro con este medio, bromea con el papel de su madre como Celestina -ya que uno de sus fines es casarse-: «Sí, sí, tengo a mi madre buscándome novia cada semana. Yo el día de mañana imagino con mi familia, con mis churumbeles, ahí viajando y sin ningún problema. Por llevándolos a coles internacionales y ya está, ya se aprenden idiomas y todo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Lista (@angelgomezmerino)

Con esta aventura, Ángel ha podido realizar muchas experiencias por primera vez. Aunque a veces viaja en solitario, siempre se siente acompañado por su hermana Paloma, que le manda «muchas señales» y, sobre todo, «el primer año que viajó solo»: «Por ejemplo, estaba en Indonesia agotado después de un día entero viajando por la isla. Me cayó el diluvio universal y fui al hostal. Cuando abrí la puerta de mi habitación, el picaporte era una paloma. Siempre le doy las gracias».

Para completar esta lista, Ángel no tiene una fecha cerrada, pues quiere poco a poco -porque las cosas de palacio van despacio- haciendo check: «Me veo como un poco un mentor de mucha gente y de todos esos aprendizajes y formación que estoy teniendo ahora transmitirlas de la mejor manera posible a otros para que cojan el relevo y vayan avanzando también en sus sueños».