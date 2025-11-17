Lucía Etxebarría preocupa con una foto desde el hospital: "Agradecería que rezaras por mí"
Lucía Etxebarría acaba de ser diagnosticada "con un problema relativamente serio que puede durar meses"
La escritora ha confesado que pasa la mayor parte de su tiempo "en la cama y en rehabilitación"
No son buenos momentos para Lucía Etxebarría (58). Utilizando sus redes sociales como vía de desahogo, la escritora ha compartido con sus seguidores una fotografía desde la habitación de un hospital. Junto a ella, ha publicado un texto en el que ha anunciado que acaba de ser diagnosticada con un «problema relativamente serio que puede durar meses».
«Las malas noticias son que acabo de salir de consulta y que tengo un problema relativamente serio que puede durar meses. Las buenas es que, al menos, ya se sabe lo que es. Os lo cuento porque constantemente me están llamando para que participe en canales de YouTube o en mesas redondas, conferencias y demás (siempre sin ofrecerse a pagar, por cierto)», comenzaba a decir.
«Por favor, entended que gran parte del tiempo lo tengo que pasar en la cama y otra gran parte del tiempo en rehabilitación. Ni siquiera puedo comprometerme a estar en determinado canal a tal hora y desde mi casa porque me es imposible comprometerme, nunca se sabe si en el momento de la cita voy a tener un ataque de dolor y me voy a tener que meter en la cama», proseguía contando. Añadía que había decidido no desvelar exactamente su parte médico porque prefiere evitar «especulaciones y dramas» al respecto. Aun así, antes de terminar su comunicado, ha querido hacer una llamativa petición a todos los internautas que no ha pasado desapercibida. «Si eres creyente, agradecería que rezaras por mí. Gracias por leer hasta aquí», concluía, señalando que, a pesar de la alarma que sabía que podían generar sus palabras, «no se iba a morir ni nada por el estilo».
Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo por parte de los usuarios de Instagram: «Mucho ánimo, Lucía», «Rezaremos por ti, para tu pronta recuperación», «Estamos contigo aunque sea en la distancia», «Mejórate pronto. Te mando un abrazo curativo», «Manifiesto que no tengas más dolor», «Cuídate mucho», «Toda la fuerza para ti», «Te tengo en mis oraciones», «Todo irá bien, Lucía, ya lo verás», escribían algunos de ellos. Entre todos los comentarios, ha destacado el de Patricia Cerezo, quien tampoco ha dudado en mandarle un mensaje de apoyo: «Mucho ánimo. Como soy creyente, rezaré», decía la presentadora.
La escritora Lucía Etxebarría durante la celebración del día de Sant Jordi en Barcelona. (Foto: Gtres)
Las otras complicaciones de salud de Lucía Etxebarría
Aunque es todo un misterio el revés de salud por el que atraviesa Lucía Etxebarría en estos momentos, lo cierto es que no es la única complicación a la que se ha enfrentado la valenciana en los últimos años. En 2023, contó a través de sus redes que era epiléptica y que le habían diagnosticado una enfermedad autoinmunitaria que se había agravado con el paso del tiempo. Señaló que se trataba de un problema hereditario que tenían otros miembros de su familia y que a veces incluso la dejaba «absolutamente paralizada». Al mismo tiempo, también ha narrado que ha sido víctima de la ansiedad y la depresión.