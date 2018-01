¿Es tan grave lo que esconde Carlos de Inglaterra?

Los secretos más ocultos de Carlos de Inglaterra al descubierto. Eso es lo que promete la nueva biografía no autorizada del hijo de la reina Isabel. Un polémico libro escrito por el periodista Tom Bower que promete algo más que ‘sacarle los colores’ al heredero a la Corona.

El texto lleva el título de “Príncipe rebelde” e incluye el testimonio de más de 120 personas que a lo largo de los últimos años han tenido contacto directo con el que fuera marido de Diana de Gales.

Es la primera vez que alguien se atreve a contar la historia del príncipe de Gales sin tapujos ya que hasta la fecha, todos los libros que se han publicado en torno a su figura han buscado su aprobación. En palabras del propio autor, “el libro revela una vida llena de intriga y mala conducta”. Una afirmación que choca con la imagen que se tiene de Carlos de Inglaterra de puertas hacia afuera.

Sin embargo, este no es el único frente abierto del hijo de la Reina. El profesor Edzard Ernst, catedrático de Medicina, también arremete contra el heredero por su supuesta vinculación con la farmacéutica Boots y su defensa de la medicina alternativa frente a la tradicional.

Según apunta Ernst, el apoyo del Príncipe a dicha empresa es inmoral, ya que la empresa está estafando deliberadamente a los clientes al venderles remedios homeopáticos y se beneficia de la influencia del heredero de la Corona. Por si esto no fuera suficiente, el autor asegura que Carlos de Gales promueve intencionadamente la medicina alternativa sobre los métodos tradicionales, algo que genera desconfianza hacia el Sistema Nacional de Salud y va en perjuicio del Estado.

No son pocos los que dada la situación comienzan a pensar que la defensa del hijo de la Reina de los métodos holísticos tiene un doble sentido. ¿Qué esconde el heredero? ¿Tendrá razón Bower en su biografía y en Clarence House se ‘cuece’ mucho más de lo que nos cuentan?

príncipe de Gales haya intentado ejercer un férreo control sobre todo lo que se publica en torno a su figura en los años posteriores a su divorcio de Diana, y muy especialmente, tras la muerte de la Princesa. Al fin y al cabo, una imagen limpia es un requisito fundamental de cara a la posibilidad de optar a la Corona una vez fallezca su madre. Es lógico que elhaya intentado ejercer unsobre todo lo que se publica en torno a su figura en los años posteriores a su divorcio de, y muy especialmente, tras la muerte de la Princesa. Al fin y al cabo, una imagen limpia es un requisito fundamental de cara a la posibilidad de optar a la Corona una vez fallezca su madre.

La obra de Bower aún no ha salido a la venta, pero la expectación que ha generado es máxima. Pese a que se trata de una biografía no autorizada, desde Clarence House no han querido hacer ningún comentario al respecto. Habrá que esperar a que se publique el próximo 22 de marzo para descubrir la verdadera historia que se esconde tras el heredero más longevo del mundo.