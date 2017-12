Ha sido su mejor regalo de Navidad. Cuando Karen Anvil fue a Norfolk a ver a la Familia Real nunca pensó que ese día cambiaría su vida. La joven ha sido la autora de la foto más icónica de la jornada, la de los ‘Fab Four’ antes de llegar a la iglesia, la más perfecta imagen pública de los duques de Cambridge junto al príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle.

Madre soltera de una niña, tanto Anvil como su hija estaban muy ilusionadas con poder ver a los Windsor en Sandringham. Años atrás, su sueño se había frustrado por una salud débil, principalmente por problemas de riñón que le habían llevado a permanecer hospitalizada. La idea de ir esta Navidad a las puertas de St. Mary Magdalene había sido de su niña, y Karen no quiso quitarle este deseo.

Madre e hija llegaron a la iglesia a las 8:15 de la mañana y buscaron un sitio donde ubicarse para poder ver bien el cortejo. No fue hasta las 10:55 cuando Anvil captó la sublime instantánea, en la que aparecían los duques de Cambridge y el príncipe Harry con su prometida, Meghan Markle. Una fotografía que pasará a la posteridad por su perfección desde el punto de vuista técnico y por su relevancia histórica.

“Estábamos allí porque queríamos ver a Meghan, y de repente, aparecieron los cuatro en fila, fue increíble”, ha dicho la británica. Hasta el momento, la imagen se ha vuelto viral en redes sociales y ha conseguido más de 15.000 ‘likes’. Pese a que la Anvil no ha pedido ninguna compensación por la fotografía, muchos profesionales le aconsejan ya que empiece a pensar en buscar un agente.

Wowza! What is happening?!? I’m so happy you all like the photo. Can I please ask that anyone wishing to use the photo that they please contact Ken Goff at ken@goffphotos.com Thank you all so much for your support… Karen & Rachel 🙂

— Karen Anvil (@Anvilius) December 26, 2017