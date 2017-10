La inminente boda del príncipe Harry y Meghan Makle en 4 claves

El compromiso del príncipe Enrique y Meghan Markle es más que inminente. Después de que hace unos días se publicase que ya cuenta con el beneplácito de la reina Isabel, los medios británicos ya han empezado la cuenta atrás para la que probablemente será la boda del próximo año.

Aún no hay nada confirmado, pero las quinielas no se han hecho esperar.¿Dónde se celebrará la boda? ¿cuándo? ¿quién será el encargado de vestir a la novia? ¿qué título podría corresponder a los recién casados? Descubrimos las claves.

La fecha

El compromiso es inminente. Meghan ya conoce a la Reina y parece que ya ha dado su consentimiento para el enlace de la pareja. Fuentes británicas aseguran que el anuncio podría hacerse antes de Navidad y que la boda sería el próximo verano, en julio o agosto. Debido a que Kate Middleton está esperando su tercer hijo para el mes de abril, la pareja quiere que la duquesa de Cambridge se encuentre lo más recuperada posible de cara a la boda.

La Iglesia

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que no les gustaría una boda por todo lo alto, sino más bien discreta. “La capilla del San Jorge en el Castillo de Windsor sería ideal” , confirma el tabloide Mail On Sunday. Al estar Meghan ya divorciada, la Abadía de Wetsminster no es el lugar más adecuado para una segunda boda, como tampoco lo es la Catedral de San Pablo, lugar donde se casó Diana de Gales. No obstante, muchos apuntan esta última como lugar preferencial en recuerdo a la fallecida Princesa.

Carlos y Camilla optaron por Windsor para su enlace, una vez obtuvieron el consentimiento de la Reina, aunque también se baraja la iglesia de Crathie Kirk, cerca de Balmoral, donde se casó la princesa Ana en segundas nupcias.

El vestido

Es muy pronto para saber a qué diseñador escogerá pero las apuestas ya están abiertas. Cada una de las apariciones de la joven es estudiada al detalle. Su estilo es a medio camino entre lo clásico y lo moderno y es muy posible que se decante por un diseño de líneas sencillas y depuradas, sin barroquismos. Entre sus preferidos se encuentran Jenny Pakcham, Antonio Berardi, Erdem y Elie Saab.

El título

Si finalmente Meghan y Harry contraen matrimonio, la actriz recibirá un título real por parte de la Reina. Según confirma la experta en Imogen Lloyd Webberal tabloide The Sun, no será de manera inmediata, ya que en Inglaterra, no se otorga el rango de princesa a través del matrimonio.

En el caso de Meghan hay dos posibles opciones. Por un lado, que Harry conserve su status actual y Meghan se convierta en Su Alteza Real la Princesa Enrique de Gales. La otra opción es que, como a su hermano, se le otorgue un ducado, probablemente el de Sussex. También están disponibles el de Clarence y el de Buckingham. Todo depende de la decisión de la Reina.