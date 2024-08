Zape, Pepsi, Zen y Zorro: los hijos de Frank Cuesta toman una firme decisión con Yuyee

Frank Cuesta y Yuyee Alissa Intusmith tuvieron cinco hijos a lo largo de su relación: Zipi, Zape, Pepsi, Zen y Zorro. Lamentablemente Zipi, hermano gemelo de Zape, falleció poco después de nacer debido a un cáncer, pero su recuerdo siempre ha estado presente. El comunicador habló de él cuando Risto Mejide le lanzó una indirecta a Ana Obregón en Las Campanadas. Dijo que él sabía perfectamente lo doloroso que era perder a un hijo y se posicionó claramente al lado de la actriz.

Frank Cuesta se ha convertido en noticia este fin de semana porque ha anunciado que ha perdido su guerra contra Yuyee. Hay que recordar que cuando se separaron llegaron a un acuerdo con el Santuario Libertad. El templo estaba a nombre de la modelo, pero en realidad lo había pagado Frank. La tailandesa le pedía 225.000 euros para cambiar los registros.

Frank Cuesta y Yuyee Alissa Intusmith. (Foto: Gtres)

Yuyee dividió la cantidad citada anteriormente en cuatro partes. Cada vez que Frank Cuesta le hiciera un ingreso ella pondría un porcentaje del Santuario Libertad a nombre de uno de sus hijos. Zape, Pepsi, Zen y Zorro consideran que esta medida es completamente injusta y se han posicionado en contra de su madre. De hecho han decidido hablar para dar la cara por el presentador.

Zape, el primero en hablar

Zape, en la foto oficial de su equipo. (Foto: Instagram)

Zape es el más mediático de sus hermanos. Se dedica al mundo del fútbol y vive en España. Ha dado una entrevista para dejar claro que está al lado de su padre. Reconoce que Frank «no es perfecto» y admite que ha hecho cosas que no están bien, pero recuerda que fue él quien sacó a Yuyee de la cárcel.

Tanto Zape como sus tres hermanos consideran que detrás del problema familiar está Chris Daran Korn, la pareja actual de su madre. Supuestamente es esta persona la que ha convencido a Yuyee para que le pida dinero a Frank. Las presiones no han servido de nada porque el comunicador abandonará su templo el próximo 31 de octubre.

Zape ha sido el primero en hablar, pero después lo hizo Zorro y su discurso era prácticamente el mismo, por eso Frank ha mencionado a sus hijos durante su último comunicado. Cuenta con la aprobación de los jóvenes y quiere que todo el mundo sepa que todos han decidido afear el comportamiento de Yuyee.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Oliveira (@javioliveira)

Los hijos de Yuyee están al lado del presentador

«Esta mañana he hablado con mis hijos y me han dicho: ‘Sal de ahí, papá’. Así que salgo de ahí. Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz».

Esas son las palabras que ha escrito Frank Cuesta tras anunciar que Yuyee ha ganado la batalla. «A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo y el santuario va a desaparecer».

El aventurero ha sacado el lado bueno de toda esta historia y se ha quedado con lo único que le importa: la felicidad de sus hijos.

Zen y Pepsi, los pequeños del clan

Zen, la única niña de la familia, tiene 14 años y su hermano Pepsi es menor que ella. Por motivos evidentes ellos no han hablado ni han usado sus redes para manifestarse, pero las palabras de Frank explican que también cuenta con su apoyo. Ninguno de ellos ha visto bien las «presiones» que presuntamente Yuyee y su nueva pareja estaban ejerciendo sobre el presentador.