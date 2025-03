Comienza la temporada de bodas y, con la llegada de la primavera, lo ha hecho también el enlace de Yuyee, la ex mujer de Frank Cuesta, con su actual pareja, Chris Korn. Ambos han contraído matrimonio sólo un año después de que su historia de amor comenzara. Porque, cuando se sabe, se sabe, y los dos fueron conscientes desde el primer momento de que estaban hechos el uno para el otro. Ejemplo de ello ha sido la bonita ceremonia civil en la que se han jurado estar siempre juntos, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte les separe, antes de sellar su promesa con un beso.

Su unión ha sido más que un momento especial para la pareja, ya que también son de los primeros que pronuncian el «sí quiero» en Tailandia, donde el matrimonio LGTBI no estaba aceptado hasta el pasado mes de enero. Yuyee y Chris han sido la tercera pareja del país en poder profesarse amor eterno y es una evidencia más de que tenían que estar juntos. Ya lo reconoció la propia Yuyee en una entrevista concedida a LOC en la que aseguraba que «Sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. He encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena».

Yuyee y Chris. (Foto:Instagram)

Para la ocasión, el blanco y los tonos claros han sido los colores elegidos. Yuyee con un vestido palabra de honor con costuras vistas, rematado con un calzado deportivo, y Chris con un dos piezas. Un pantalón largo en tono tierra junto con una camisa con mangas arremangadas y desabrochada hasta mitad del pecho en tono crudo. Ambos han lucido en todo momento sus sonrisas imborrables durante toda la boda íntima. El evento ha tenido lugar en un embarcadero y han contado con la presencia de una artista que plasmaba la velada sobre lienzos, sus familiares y amigos, aunque ha sido en ese momento de recuento de asistentes cuando se han percibido las ausencias.

La boda de Yuyee y Chris. (Foto:Instagram)

Las más llamativas han sido los hijos de la modelo Zape, Pepsi, Zen y Zorro, Ninguno de ellos ha acompañado a su madre en este importante momento de su vida, o por lo menos no han sido fotografiados junto a ella. Son fruto de su relación con Frank Cuesta, quien no pasa actualmente por su mejor momento tras la denuncia anónima que le obligó a permanecer en prisión y abandonar su santuario animal. Otro de los baches que se está encontrando el nativo de León fue su estado de salud. Cuesta tuvo que volver a comenzar un tratamiento contra la leucemia. Con todo esto y los conflictos de sus padres, los jóvenes se han posicionado públicamente del lado de su progenitor al no aceptar, ni comprender, los motivos de la mujer que les dio la vida para comportarse tan duramente con el naturalista cuando él trató de ayudarla en todo momento siempre que lo necesitó.

La boda de Yuyee y Chris. (Foto:Instagram)

Lejos de agradecer dicha ayuda, Yuyee y Frank mantienen una intensa batalla legal desde hace dos años, cuando decidieron poner punto y final a su relación y tomar caminos muy separados. La tailandesa ha presentado diferentes demandas e interpuesto querellas contra el que fuera su marido por vejaciones, fraude fiscal, contrataciones ilegales e incitación al odio.

La boda de Yuyee y Chris. (Foto:Instagram)

Estos problemas judiciales han quedado a otro lado por ahora para Yuyee, la cual ha iniciado un nuevo capítulo en su vida junto a la persona que ama, dando comienzo a su luna de miel. Como compartió uno de los invitados al enlace: «Deseo que el hermano Yi y la hermana Aeon se amen, se pertenezcan el uno al otro, se tomen de las manos, se abracen y estén el uno con el otro. Lo más importante es hacer sonreír el uno al otro así» y ese es su objetivo ahora, sonreír y ser feliz sin pensar en los problemas y conflictos que ha tenido hasta ahora.