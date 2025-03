Yuyee se casa en plena guerra abierta contra Frank Cuesta

Fue el pasado mes de agosto, coincidiendo con el 51 cumpleaños de Yuyee, cuando Chris Korn, su nueva pareja le pidió matrimonio. Meses después se han dado el Sí, quiero en medio de la batalla legal que tiene la modelo contra su ex marido, Frank Cuesta, tras denunciarle por difamación de su imagen pública y tenencia ilegal de animales protegidos en el Santuario Libertad.

Yuyee ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que ella y su nuevo marido aparecen posando muy sonrientes mirando al objetivo de la cámara con el certificado de matrimonio. En la imagen también aparece una bandera LGTBI, ya que Korn pertenece al colectivo y no fue hasta hace un par de meses cuando Tailandia reconoció el derecho al matrimonio igualitario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuyee Alissa Intusmith (@yuyeeyuyee)

¿Cómo se conocieron?

Yuyee confesó que se conocieron por una amiga en común. «Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso», contó.

«Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos», añadió en una entrevista que concedió a El Mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuyee Alissa Intusmith (@yuyeeyuyee)

Las tres querellas contra Frank Cuesta

Al margen de su idílica situación sentimental, Yuyee se encuentra en medio de una batalla legal contra Frank Cuesta. Sobre esto precisamente habló el presentador en uno de sus vídeos publicados en YouTube hace unas semanas. «Son tres querellas en una. Todo esto se empezó a fraguar el 13 de noviembre», afirmó Frank.

Frank Cuesta en un evento. (Foto: Gtres)

«Me ha llegado hace un par de días una querella criminal. Es algo que alguien te pone porque quiere que vayas a la cárcel o si eres un extranjero quiere que te deporten. Son tres querellas en una… Mis sospechas no eran infundadas y, aunque dije que no metierais mierda porque no se sabe de quién es, yo ya me olía de quién venía. Las querellas son para destruirme, esto no es una querella que se haya puesto para ganar algo, para destruir el Santuario y, como daño colateral hacerle daño a Zorro», contó.