Cristina Pedroche quiso, hace escasos días, compartir con sus más de tres millones de seguidores en Instagram cómo está su cuerpo casi un mes después de dar a luz a su primera hija en común con Dabiz Muñoz, Laia. «Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser», expresó. «Me ha venido súper bien todo el deporte que he hecho durante el embarazo y ahora cuando me hagan la valoración del suelo pélvico volveré a entrenar. El deporte es salud en todas las etapas de nuestra vida. Disfrutando de mi chica», añadió.

La imagen, al igual que sus palabras, lejos de causar impresión entre los usuarios en la red (que también), causó un inmenso rechazo y despertó un aluvión de críticas a la presentadora por su desviación de la realidad en cuanto a la recuperación habitual de las mujeres tras un parto. «Cristina, tu realidad no es la realidad de millones de mujeres», «¿Qué necesidad todas las influencers de colgar lo maravillosas que estáis postparto? No entiendo qué aporta al mundo, la verdad», son solo algunos de los comentarios que ha recibido la publicación.

Unas palabras a las que en las últimas horas, además, ha querido sumarse ni más ni menos que el actor y productor de teatro, Guillermo Toledo Monsalve, más conocido como Willy Toledo. El madrileño ha respondido a un comentario en twitter de @pablom_m, quien ha escrito: «Cristina, lo que hay ahí es mucho dinero y mucho tiempo. Faltan horas para deporte, comida sana y meditación cuando curras 8 horas al día más otras 2 para ir y volver del trabajo, y al llegar a casa hay que limpiar, cocinar, poner lavadora y atender al crío».

«Tiene razón: ni suerte, ni milagros; pasta. Mucha pasta. Hay más dinero gastado solo en el mármol de esa estancia del que la mayoría de la clase trabajadora llega a cobrar en un año», ha sido la respuesta del actor.

Cristina, lo que hay ahí es mucho dinero y mucho tiempo. Faltan horas para deporte, comida sana y meditación cuando curras 8 horas al día más otras 2 para ir y volver del trabajo, y al llegar a casa hay que limpiar, cocinar, poner lavadora y atender al crío. https://t.co/NKZqojhW2C — PabloMM (@pablom_m) August 5, 2023

Todo ello, cabe recordar, después de que la colaboradora de Zapeando, tras el enorme revuelvo causado, publicara un comunicado hace escasas veinticuatros horas, en el que lamenta que es «agotador tener que explicar cada cosa» que hace «y tener que recibir todo este odio siempre». «La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío», afirmó.