Whitney Houston o el drama de la voz que enamoró al mundo

Ha pasado una década desde que tuvo lugar la muerte de Whitney Houston, y sin embargo, la cantante sigue estando presente en los corazones de personas de todos los rincones del planeta. Su labor musical durante 48 años fue innegable, razón por la que el pasado 21 de diciembre se estrenaba en cines I wanna dance with somebody (quiero bailar con alguien), una película basada en la historia de la emblemática intérprete que daba voz a la canción bautizada precisamente con ese título.

No cabía duda de que esta grabación se iba a convertir en una de las más exitosas de la Navidad, y vaya si lo ha conseguido. Cada vez son más las personas que están teniendo oportunidad de conocer la historia de vida de Whitney con la interpretación de la ganadora del Premio BAFTA, Naomi Ackie. Una historia vital que, desde luego, no está dejando a nadie indiferente, sobre todo teniendo en cuenta que la artista tuvo un recorrido inspirador, conmovedor y muy emotivo que no ha sido un camino de rosas en absoluto, ya que incluso llegó a caer en la indigencia en uno de los momentos más convulsos de su trayectoria.

Houston supo perfectamente lo que era estar en lo más alto, sobre todo teniendo en cuenta que fue una de las figuras más destacadas en lo que a la música se refiere. Lo que sus seres queridos no pudieron llegar a imaginar en su momento es que esta aparente felicidad daría un giro de 180 grados con las drogas como principales protagonistas, las cuales hicieron que la cantante se fuera alejando poco a poco de su pasión por la música hasta caer en un pozo del que le resultó imposible salir. Es por ello que, unos meses antes de que tuviera lugar su trágica muerte, muchos fueron los medios de comunicación que apuntaron a que sus cuentas corrientes estaban en las últimas, siendo cada vez menos el apoyo que recibía por parte de sus más allegados e incluso habiéndole adelantado su discográfica una parte del dinero de un próximo disco que ni siquiera tenía fecha de publicación para así evitar que su gran estrella cayera en la indigencia.

En ese momento, muchos fueron los seres queridos de Whitney que no dudaron en acaparar el foco mediático para desmentir todos esos rumores en un intento por aparentar normalidad con respecto a todo lo que giraba en torno a la cantante. Algo que resultaba bastante complicado de llevar a cabo, sabiéndose que la intérprete llevaba mucho tiempo sin retomar su carrera profesional de la misma manera que en el pasado, llevando una vida mucho más anónima y tan solo despuntando por las polémicas que traía consigo, las cuales no solían ser positivas. Aún así, en el mundo ha quedado un legado inigualable ligado a ella, el cual han querido reflejar en I wanna dance with somebody para así dejar atrás todo lo negativo y que Whitney sea únicamente recordada por su voz.