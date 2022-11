La vuelta al sol más agridulce de Isa Pantoja

El 8 de noviembre siempre será un día marcado de manera especial en el calendario del clan Pantoja, y no es para menos. Y es que, la hija menor de la tonadillera, Isa, cumple ahora nada más y nada menos que 27 años en los que ha demostrado haber adquirido cierta madurez para anteponerse a las adversidades que la vida ha ido poniendo en su camino, muchas de ellas relacionadas con el ámbito familiar.

De esta manera, podría decirse que la intérprete de Ahora estoy mejor se enfrenta a una de las celebraciones más amargas de su vida. Si bien era hace tan solo unas semanas cuando su hermano, Kiko Rivera, sufría un ictus por el que la colaboradora intentó tender puentes con él, ahora ha podido saberse que ni esa muestra de afecto ha sido suficiente para el DJ, que no parece tener ni una sola puerta abierta hacia una posible reconciliación con su hermana. Tanto es así, que a través de un comunicado, el cantante de Así soy yo confirmaba su deseo de que su madre y su hermana no acudieran a su domicilio mientras él se recupera del derrame cerebral, priorizando así en la recomendación de los sanitarios a la hora de preferir que no sufra ningún sobresalto emocional. Algo que no habría gustado en absoluto a Isa Pantoja, que de cierto modo llegó a sentirse desplazada por algunos allegados de Kiko al haberse enterado del achaque en su salud por factores externos, cuando considera que es una situación verdaderamente peligrosa de la que, tanto ella como su progenitora, tendrían que haber estado al tanto desde el inicio.

Sea como fuere, lo cierto es que, ni aunque las aguas parecen haber vuelto a su cauce en el estado de la salud de Kiko Rivera, éste tiene intención alguna de retomar el contacto con su hermana, razón por la que ella ha querido poner tierra de por medio y despejarse de todo lo sucedido viajando a Tailandia, un destino y una escapada que Isa esperaba como agua de mayo y que ha tenido lugar tan solo unos días después de dar una nueva vuelta al sol que se espera que celebre tanto con su hijo como con su pareja, Asraf Beno, sobre todo teniendo en cuenta que el vínculo con su hermano parece estar roto en mil pedazos.

No obstante, también cabe destacar que cuenta con el apoyo moral de su madre, aunque quizá la cantante no esté preparada para llevar a cabo ningún festejo dada la enemistad que tiene con su otro hijo. Aún así, a Isabel no le ha quedado más remedio que dar continuidad a su vida laboral con total normalidad, razón por la que ya está inmersa en los preparativos de cara a su próxima gira por Estados Unidos, la cual no ha estado exenta de polémica ante las dificultades que ha tenido la tonadillera para, finalmente, poder anunciar su esperadísimo show.