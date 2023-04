Vinicius Jr es tan ágil dentro como fuera del campo. Sobre el césped se ha convertido en un jugador vital para el Real Madrid, absolutamente diferencial en el sentido ofensivo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Pero fuera es igual de escurridizo ya que apenas deja entrever nada relacionado con su vida sentimental. ¿Cómo es la estrella brasileña cuando nadie lo ve?

El talentoso jugador nunca ha declarado estar comprometido con ninguna mujer, pero son varias las voces que apuntan a que desde hace meses mantiene una relación con Julia Rodrigues. La modelo brasileña estuvo apoyándolo en el Mundial de Qatar y ambos han salido a cenar juntos. Él le dedicó una camiseta que ponía «mi amor». Blanco y en botella.

Julia tiene 24 años, vive en São Paulo, pero pasa largas temporadas en Madrid, y posiblemente se aloje en casa del joven atacante carioca. No obstante, no han dado el paso de oficializar su romance.

La primera mujer con la que se le relacionó desde que está en el primer equipo del Madrid fue Kenia Os. Se trataba de una influencer muy conocida en México y toda una celebridad en Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores. La pista se dio cuando la chica se dejó ver en el Estadio Santiago Bernabéu para ver un encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca, ataviada con la camiseta del atacante. Después, empezaría el flirteo en redes sociales.

Claro que, en nuestro país, es imposible no hablar de lo que pudo ser y no fue. El tonteo entre Vinicius y Ester Expósito, que solo se quedó en lo virtual. El brasileño acostumbra a ponerle corazones a las publicaciones de la bella actriz española, igual que ella le dejó un comentario que ponía «cosita bella». Y hasta en dos ocasiones (2020 y 2022) se le ha relacionado con ella. No obstante, la madrileña desmintió rotundamente que tuviera algo con Vini: «Fake News». Nunca más se los volvió a relacionar.

Lo que está fuera de toda duda es que Vinicius tiene un carácter extrovertido y en muchas ocasiones ha dejado patente que le gusta comentar fotos en Instagram de algunas de las mujeres más atractivas del mundo. De ahí a que se le pueda vincular sentimentalmente con algunas de ellas, hay un mundo.

La lujosa casa de Vinicius Jr

Novias y supuestas aparte, otro aspecto clave en la vida de Vini Jr es la espectacular casa donde vive, donde pasa muchas horas del día recuperándose para estar en la mejor forma posible. Él mismos nos ha enseñado varias veces en su cuenta de Instagram algunos de los rincones de su mansión de La Moraleja, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid.

De este inmueble se sabe que se lo compró hace unos años a Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés. Entre las comodidades que se encuentran están un espectacular jardín con piscina o un gimnasio adaptado a las necesidades aeróbicas de Vinicius.