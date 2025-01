El vídeo que demuestra que el encuentro entre Almoguera y su madre fue más que una cita cordial

El distanciamiento entre Carmen Borrego y José María Almoguera continúa acaparando la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país. Aunque es cierto que la reconciliación está cada vez más cerca, tal y como aseguran los propios protagonistas de esta historia. Sin embargo, continúan en el ojo del huracán tras la última polémica en la que se han visto envueltos.

El vídeo de la reconciliación

¿Ha habido o no reconciliación por parte de Carmen Borrego y José María Almoguera? Si bien en un primer momento, José María indicó que se habían despedido por teléfono mediante una llamada, poco después salieron a la luz unas imágenes de ellos teniendo un inesperado encuentro del que no se habían pronunciado ninguna de las dos partes.

José María Almoguera, muy emocionado. (Foto: Telecinco)

Un movimiento que, como era de esperar, ha generado una vorágine de reacciones. De hecho, desde el plató de Vamos a ver indicaron que ese encuentro entre madre e hijo no fue algo puntual y rápido, sino que pasaron varias horas juntos, tal y como mostramos en el vídeo adjuntado en esta noticia en el que se puede ver al propio José María Almoguera entrar con su hijo, fruto de su relación con Paola Olmedo, al domicilio de su madre. Todo en un ambiente distendido y relajado.

La reacción de Carmen Borrego

Sobre su encuentro se pronunció la hija de la desaparecida María Teresa Campos el pasado 13 de enero. «Quiero aclarar una cosa. Si no lo hago, reviento», dijo en un primer momento en Vamos a ver, espacio en el que colabora. «Yo no he mentido nunca sobre la relación con mi hijo. He contado en este programa, sin tapujos, cada día que me he sentado los avances», añadió. También indicó que no habían hecho las paces. «Ni nos hemos abrazado», recalcó, dejando entrever que, por ahora, simplemente han tenido un acercamiento. «Vino con su hijo y fue el día que le daba los regalos de Reyes. Le dije: ‘No te vayas porque me parece feo por el niño. A los niños hay que evitarles las broncas y los odios, tienen que ser felices y si nos tenemos que esforzar, hagámoslo todos’», contó. Por otro lado, confesó que «está muy cerca ese abrazo, pero quiero decir que no he mentido en ningún momento». «No he estafado a nadie», añadió.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Unas llamativas imágenes

Fue el pasado 8 de enero cuando Diez Minutos publicó el encuentro secreto entre Carmen y José María Almoguera. En las imágenes se pudo ver cómo el primo de Alejandra Rubio llegaba junto a su hijo a casa de su madre. Asimismo, Carmen Borrego también se dejó ver por las inmediaciones. Destacar que estas imágenes salen a la luz después de que el televisivo dijera durante un directo de Gran Hermano DÚO, espacio en el que participa, que se habían despedido por teléfono.