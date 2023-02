Después de que el pasado 1 de febrero Victoria de Marichalar acudiese a la madrileña Plaza de Toros de La Ventas para recoger el Premio Juventud y Tauromaquia por su apoyo al mundo de los toros, ahora la hija de la Infanta Elena ha viajado hasta Sevilla, uno de sus destinos preferidos, en uno de los fines de semana más importantes para la capital andaluza.

A pesar de que no ha posado en la alfombra azul de los Premios Goya, la sobrina de Felipe VI ha disfrutado del ambiente festivo de la capital andaluza en estos días. La hija de la duquesa de Lugo ha estado acompañada de un grupo de amigos, en el que no ha faltado su gran amiga, Rocío Laffón que, por cierto, es originaria de Sevilla. Tras cenar en un restaurante, Victoria y sus amigas acudieron a una fiesta en Villa Luisa, organizada por Orson Salazar, marido de Paz Vega.

Una velada en la que la hija de la Infanta Elena brilló con luz propia con un original look estilo años 20, pero con toques que recordaban a la protagonista de Miércoles, firmado por Fernando Claro. Como complementos, Victoria sorprendió con joyas de estilo vintage de Leandra Studio. No es la primera vez que la nieta del Rey Juan Carlos recurre a este tipo de joyas, ya que hace algunos meses, en un acto en Madrid, la hija de Jaime de Marichalar sorprendió al lucir una sortija de Ignacio Torres que, curiosamente, había pertenecido a la Reina Victoria Eugenia.

Tras cenar con sus amigas, Victoria se dirigió hasta Villa Luisa para disfrutar de la fiesta organizada por Orson Salazar, marido de Paz Vega. Para la ocasión, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar brilló con un vestido de inspiración años 20 repleto de plumas y encaje. Ella misma no ha dudado en dar detalles sobre cómo ha pasado estos días en Sevilla a través de sus redes sociales, donde ha compartido divertidas instantáneas y algunos datos de sus planes.

Tras disfrutar de un divertido fin de semana, Victoria de Marichalar regresaba este domingo a Madrid, pero llegaba con pocas ganas de hablar con los medios. La hija de la Infanta Elena, vestida de manera cómoda, con gafas de sol y unos grandes auriculares, ha evitado hacer declaraciones a los periodistas que esperaban su regreso de la capital andaluza. De hecho, la joven ha intentado avanzar lo más rápido posible para no contestar a los reporteros. No obstante, no ha perdido la sonrisa en ningún momento, aunque todo lo que ha dicho ha sido: «ya, por favor».

Aunque se ha mantenido hermética con los periodistas y, a pesar de que tenía prisa por salir de la estación y dejar atrás a los periodistas, Victoria de Marichalar no ha tenido reparos en atender amablemente a un joven que le ha pedido hacerse una foto con ella.