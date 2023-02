Victoria Federica contra Irene Urdangarin. O lo que es lo mismo, la influencer que no influencia frente a la que no quiere serlo pero influye. Valga este juego de palabras como introducción a la gran cuestión que se plantea desde hace algunos días: ¿quién gana el duelo de primas? Una cuestión que no es baladí ya que da la sensación de que la hija de la infanta Cristina está comiéndole terreno en tiempo récord a la de Elena de Borbón.

Empecemos por el principio. El debate se originó cuando la Familia Real Española se reunió casi al completo con motivo del funeral de Constantino de Grecia, en Atenas, el pasado 16 de enero. Mucha de la atención se la llevó Irene Urdangarin. Su belleza natural, su estilo y esa imponente planta con tan sólo 17 años han hecho que se convierta en protagonista inesperada de todos los titulares.

Sí, de todos. Porque más allá de España también se habla (y mucho) de la hija de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. Medios extranjeros especializados en crónica social y lifestyle como pueden ser Point du Vue o la revista Bunte, han llevado a sus páginas a Irene tras su estelar aparición en Atenas. Y todos coinciden: una nueva it girl ha eclosionado.

La publicación francesa se hace la pregunta que vamos a resolver en este artículo: ¿Ha eclipsado ya a Victoria Federica? De Irene de Todos los Santos destacan su porte, su actitud y que «supo superar las penurias que marcaron su niñez y adolescencia» porque «ha demostrado en repetidas ocasiones que sus seres queridos pueden contar con ella. Una presencia discreta pero imprescindible».

Mientras tanto, en el medio germano hacen hincapié en «su larga melena suelta», que lucía «muy natural con un ligero maquillaje». En definitiva, se enamoraron de ella. Y no es para menos, dada la enorme transformación que ha experimentado. En poco más de dos años ha pasado de niña a mujer. Y si no, vean cómo lucía en 2019.

¿Fin al reinado de Victoria Federica?

Esa es la gran pregunta que se plantea. Para resolverla, Look se ha puesto en contacto con Marc Florensa, social media manager de Amedio Comunicación. Él es todo un experto en detectar influencers precoces sin necesidad de que lo sean y en el caso de la hija de Iñaki Urdangarin, lo tiene claro: «Irene llamó la atención por su belleza en el funeral de Constantino». Y expresa aquello que las distingue: «La diferencia entre ellas es la formación que tienen. Así como Victoria no ha sido buena estudiante ni ha amortizado el valor de su carísima educación, los hijos de la infanta Cristina lo hicieron de otro modo. Ellos fueron al Liceo Francés, caracterizado porque permite formaciones en francés en diferentes ciudades del mundo. Cristina e Iñaki, conocedores de su privilegiada posición como familia del Rey, trazaron su estrategia. Se fueron a Barcelona sabiendo que los niños podrían moverse con un simple cambio de matrícula de colegio», argumenta.

Irene Urdangarin ha estado formándose en varios puntos estrátegicos del globo: «Primero se fueron a Boston y luego a Ginebra, en ambos casos no afectó a nada y el idioma fue el francés. Todos los hijos de Cristina se han formado desde una perspectiva internacional. Estos colegios son exigentes y los posiciona hacia una vía mucho más académica que Victoria Federica. De hecho, todos han seguido formándose de alguna manera. Incluso Pablo, que se dedica al deporte, se expresa perfectamente en público», apunta Marc Florensa.

La reflexión final está clara: «¿Qué es un influencer? Una persona que influye a sus seguidores. La diferencia entre Victoria Federica e Irene es que se ha intentado que influence a la sociedad pero que no lo hace nada. Todo esto frente a una Irene que es una niña que nos puede influenciar en el futuro por su formación académica, belleza natural y su preparación, todo ello sin tener perfil en ni una red social», zanja.