Victoria Federica ha regresado a la primera plana informativa y no precisamente para bien. Las redes sociales han sido testigos de la última temeridad de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, siguiendo la estela de sus dos imprudencias virales anteriores a bordo de un patinete eléctrico. Lejos de protagonizar una tercera vez sobre dos ruedas, las redes están ardiendo (literalmente) gracias a un vídeo publicado por una de las mejores amigas de Victoria. Un documento audiovisual en el que la sobrina del Rey se ha vuelto a poner en peligro, y también al resto de conductores y viandantes solo que, en esta ocasión, lo ha hecho al volante de un coche, suponemos que le suyo propio.

En la publicación se puede ver a Victoria Federica conduciendo un automóvil al son de la canción Medusa de Anuel, J Balvin y Jhay Cortez, mientras que su amiga corea también el rap mirando a cámara. Una estampa que, en un primer golpe de vista, solo muestra a dos amigas compartiendo sus gustos musicales en una publicación de TikTok.



Sin embargo, si se fija bien la vista en Victoria Federica, se puede ver claramente a la joven con el teléfono móvil en su regazo, mirando a la pantalla del mismo mientras conduce. Sin duda una temeridad que podría poner en peligro tanto a las dos ocupantes del coche como a otros conductores o viandantes. No solo eso, las consecuencias que puede tener «cualquier manipulación del teléfono móvil mientras se conduce», puede suponer una importante multa económica y la consiguiente retirada de puntos (hasta 200 euros y 3 puntos menos en el carné).

Un grado extra de temeridad

Esta nueva imprudencia vial de Victoria Federica se suma a los anteriores episodios en los que la hermana menor de Felipe Juan Froilán se ha convertido en objeto de críticas y comentarios al emplear de forma negligente un patinete eléctrico por las calles de Madrid. En el mes de septiembre de 2018, la joven era sorprendida al volante de uno de estos vehículos de dos ruedas mientras fumaba un cigarrillo. Un gesto que en su día pasó desapercibido pero que hoy podría acarrear importantes sanciones ya que se considera que podría poner en riesgo la seguridad vial mientras se maneja. Cuatro años más tarde, en verano de 2022, la influencer se divertía junto a una amiga, subidas ambas sobre otro de estos artefactos. Una maniobra que está terminantemente prohibida ya que se trata de vehículos para una sola persona.

Por si esto fuera poco, y a pesar de las críticas que en su día generó este viaje de dos en en patinete eléctrico, el pasado mes de enero Victoria volvía a reincidir con un extra de peligro ya que, durante una salida nocturna con amigos, la joven hacía lo propio montando de nuevo sobre un patinete a motor, solo que, en esta ocasión eran tres los que compartían vehículo. Un suma y sigue que, como era de esperar, no pasaba desapercibido para los medios de comunicación dando lugar a un aluvión de críticas acerca de la actuación de la joven y que hoy cobran un nuevo sentido viendo que, no solo su comportamiento no se ha corregido, sino que, a juzgar por las imágenes, sigue empeorando con el paso de los años.