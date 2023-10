A punto de cumplir 27 años, Andrés Roca Rey se ha convertido en uno de los toreros más aclamados del momento por su constante trabajo en los ruedos. Su valor y su saber estar le han hecho salir por la puerta grande de las plazas más importantes de nuestro país. Y a su triunfo laboral, además, se suma el hecho de saber acompañarse por muy buenos amigos. Una de las personas más cercanas al peruano no es otra que Victoria Federica de Marichalar. A pesar de que se les ha atribuido varios romances en los últimos meses, lo cierto es que ambos se muestran de lo más naturales en sus apariciones públicas, donde la joven no duda en apoyar a su amigo siempre que puede cada vez que este torea. Lo que no esperábamos era verles posar juntos.

Andrés Roca Rey / Gtres

Será el próximo lunes 23 de octubre cuando la revista Fearless lance al mercado su número de otoño, protagonizado por Roca Rey. Aunque la edición se centra en la figura del diestro con una extensa entrevista en la que repasa su vida familiar y profesional, lo más significativo son sin duda las instantáneas en las que aparece junto a Victoria Federica, que colaboró de manera voluntaria en el reportaje. También están presentes en el mismo los influencers María García de Jaime y Tomás Páramo, amigos íntimos del torero.

Se trata de la primera vez que Victoria Federica y Andrés Roca Rey posan juntos, y lo hacen de una manera muy cómplice. En su cuenta de Instagram, la revista no solo muestra una de las imágenes que ambos comparten, sino que explica cómo es su vínculo en la actualidad. «Hay relaciones que se fraguan a la luz pública y son capaces de resistir al desgaste de los focos y a la sobreexposición de las cámaras. Así ha sido la historia de Roca Rey y Victoria Federica. Desde sus inicios, hace ahora ocho años, de la imagen pública de esta amistad que puertas adentro, fuera de foco, eran las personas y no los personajes quienes iban tejiendo toda una red de complicidades. Una malla en la que se irían entrecruzando -y creciendo- la admiración recíproca y los afectos. Los amigos compartidos. La música y los momentos de fiesta. El disfrute de la privacidad. Esos han sido los materiales de una conexión de persona a persona, la de Vic y Andrés o la de Andrés y Vic. Tanto monta”, reza la publicación.

Andrés Roca Rey y Victoria Federica / Gtres

Lo cierto es que Roca Rey no suele conceder entrevistas. Llama la atención que en esta se haya atrevido a hablar incluso de su vida personal. «Tengo los pies en el suelo y mis intereses están en mi familia y en mis amigos», aseguran desde Fearless que dice el torero. Entre sus aficiones se encuentra el leer biografías y escuchar rancheras pero de su vida sentimental poco se sabe. El subdirector del medio, Alberto Espinosa, era preguntado en Esradio sobre la posible relación romántica entre la hija de la infanta Elena y el diestro, pero este aseguraba que lo único que podía afirmar es que eran «muy amigos». «Se llevan fenomenal», apuntaba.

Ambos se conocieron a través de Froilán y desde entonces parecen haberse vuelto inseparables. La única relación amorosa que se le ha conocido al torero fue con Andrea Romero, pero esta terminó hace ya más de un año, dando lugar a todo tipo de especulaciones sobre si habría empezado una nueva con Victoria Federica. Lo único que es seguro es que ella se muestra muy orgullosa de su amigo en sus redes sociales y no duda en arroparle siempre que puede.