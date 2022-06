Después de haber pasado unos días de ensueño en Disney World y en compañía de amigos, Victoria Federica ha vuelto a la capital. Ha sido durante esta misma mañana cuando la hija de la Infanta Elena ha pisado tierra española, aterrizando en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para dar el pistoletazo de salida al verano.

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los medios de comunicación que aguardaban la llegada de la influencer al enclave citado. Algo que no ha gustado en absoluto a la sobrina del Rey Felipe, que pese a haber vivido una semana de lo más feliz, ha intentado en todo momento que la prensa no pudiera captar su rostro, tapándose tanto con la mascarilla como con la capucha de su sudadera para evitar cualquier contacto visual. Por su parte, los reporteros en cuestión hicieron referencia a varias cuestiones que giran en torno a la joven, entre las que está su posible multa por varias infracciones sobre el patinete, y su vida amorosa.

Fue hace un escaso mes cuando se daba a conocer una de las noticias más inesperadas del panorama nacional. Aunque habían conseguido formar, a priori, el que parecía ser uno de los tándem más consolidados del país, Victoria Federica y Jorge Bárcenas decidían poner punto final a su relación tras haber pasado tres años juntos. Un durísimo varapalo por el que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y por el que han empezado a aflorar los rumores que apuntan a que el corazón de la nieta predilecta del Rey Juan Carlos podría haber sido ocupado por otra persona. Cuando los medios han hecho referencia a esto en su presencia, la influencer ha roto su silencio para hablarles con cierta ironía: “Todas las semanas tengo novios para vosotros”, declaraba, tajante e intentando quitar hierro al asunto sobre su situación sentimental. A partir de ese momento, la joven se ha mostrado visiblemente molesta con los periodistas hasta el punto de sugerir a una de ellas que no le metiera el micrófono en la boca. Unos minutos más tarde, la hermana de Froilán ha continuado con su camino con total normalidad hasta que a la prensa no le ha quedado más remedio que desistir en su misión a la hora de conseguir alguna explicación por parte de la protagonista en cuestión.

Sea como fuere, lo cierto es que en los últimos días Victoria Federica ha hecho saltar las alarmas, muchas de ellas a consecuencia de algunos de sus posts de Instagram. El último de ellos tuvo lugar el pasado martes, cuando la hija de la Infanta Elena compartía, a través de sus stories, una instantánea con Gonzalo Caballero en la que dejaba entrever que había acercado posturas con su ex a raíz de su ruptura con el DJ. Una fotografía en la que ambos aparecían de lo más felices mientras disfrutaban del buen tiempo propio de la comunidad en una de las terrazas de la capital.