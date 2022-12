No cabe duda de que la nueva etapa de Victoria Federica como influencer va viento en popa. Ha pasado ya más de un año desde que la hija de la Infanta Elena optó por alejarse de la hermeticidad propia de la Familia del Rey para emprender una nueva trayectoria como creadora de contenido. Una decisión que podría haber caído como un jarro de agua fría a algunos de los miembros de su familia, y que sin embargo, ha terminado encandilando de manera definitiva a la joven, que cada vez está más presente en distintos eventos de gran calibre a nivel nacional e internacional.

Con motivo de la Navidad, son muchas las personas que aprovechan para reencontrarse, ponerse al día y llevar a cabo un festejo propio de estas fechas. Eso ha sido lo que han hecho muchas influencers durante este mediodía, entre las que ha estado Victoria Federica. Ha sido en torno a las 17:00 horas de la tarde cuando la sobrina del Rey Felipe ha reaparecido en sus redes sociales para compartir una serie de imágenes y vídeos en compañía de otros rostros conocidos dentro del universo 2.0, dejando entrever que estaban pasando una velada de lo más entretenida. En una amplia mesa de comensales entre las que estaba la prima de la Princesa Leonor también podía verse a Anita Matamoros y a Anna Ferrer, convertidas en unas de las creadoras de contenido más conocidas dentro de nuestras fronteras. Además, todas ellas han posado con unos gorritos de Papá Noel con los que han dado la bienvenida a la Navidad por todo lo alto, mientras que Victoria Federica ha aprovechado para jugar con este accesorio en compañía de Marta Díaz, dando lugar así a un clip de lo más divertido que ya pasa a formar parte del recuerdo de sus más de 200 mil seguidores.

De esta manera, la joven ha demostrado estar plenamente integrada en el mundo de Instagram y todo lo que ocurre a su alrededor, codeándose únicamente con las celebrities más populares de este ámbito y quién sabe si preparando una colaboración que vea la luz de cara al 2023 que está por venir. Sea como fuere, Victoria Federica sigue guardando silencio cada vez que acude a un evento, razón por la que habrá que esperar para saber si está inmersa en algún proyecto relacionado con la moda, algo que en diversas ocasiones ha admitido que es una de las grandes pasiones de su vida.

No obstante, este acercamiento a las redes sociales y todo lo relacionado con ellas podría haber traído más de un quebradero de cabeza a la hermana de Froilán. Pese a haber conseguido aumentar su círculo de amistades de manera exponencial, la Infanta Elena no habría visto con muy buenos ojos este giro en la vida de su hija, motivo por el que ambas podrían estar enfrentadas en una disputa que ha hecho saltar las alarmas de todos los rincones del país. Aunque lo cierto es que poco parece importarle a la joven, dado que su popularidad va in crescendo con el paso de los días.