Victoria Federica muestra su faceta más personal y publica un vídeo cantando un tema motivacional

Victoria Federica ha conseguido dejar a un lado el hermetismo tan característico del linaje al que pertenece para hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales. Así, la hija de la infanta Elena se ha consolidado como una de las influencers más conocidas de nuestro país, logrando una sólida presencia en el universo 2.0 gracias a su contenido de moda, estilo de vida y eventos. No obstante, lo cierto es que suele reservarse algunas de las facetas de su vida más privada de cara a sus seguidores, y es por ello por lo que ha llamado la atención el último vídeo que ha publicado en su perfil oficial de Instagram.

Se trata de un vídeo en el que aparece junto a su íntima amiga, Rocío Laffon, dentro de un coche. En él, ambas se han dejado llevar por el ritmo de la música y han cantado una canción cuya letra es considerada por muchos como motivacional: Puede ser de Conchita. «Cada cosa que se dice en esta canción…», escriben las dos amigas con varios emojis de estrellas, corazones y abrazos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Laffón Molina (@rochilaffon)

La estrofa que han decidido cantar a pleno pulmón dice lo siguiente: «Puede ser, que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien, lo siento aquí en el pecho y en tu cara, también […] Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice, que me toca a mí eso de sentirme bien». Mientras cantan estos emotivos versos, las dos amigas tienen las manos entrelazadas y se abrazan, dejando entrever que su amistad siempre estará por encima de cualquier cosa.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios, donde la mayoría de los usuarios han querido destacar el buen tándem que forman: «Ideales vosotras y la canción», «Qué bonitas sois», «Ojalá todas las amistades fueran como la vuestra», «Qué chula vuestra amistad», «Pero mira que sois monas», escribían algunos de los internautas.

¿Quién es Rocío Laffón, la mejor amiga de Victoria Federica?

Rocío Laffón, conocida cariñosamente como Rochi, es una de las amigas más cercanas de Victoria Federica. Su padre es Manuel Laffón Parias, jinete y empresario agrónomo e inmobiliario, y su madre, Mercedes Molina Montes, es presidenta de la Asociación Autismo Sevilla. Estudió Educación Infantil Primaria con Pedagogía Terapéutica, pero finalmente ha decidido centrar su carrera profesional en la moda y las redes sociales, donde acumula más de 35.000 seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Laffón Molina (@rochilaffon)

Según contaron Rocío y la apodada como Vic en el universo 2.0 en una entrevista para ¡Hola!, se conocieron gracias a la hípica, un hobbie que tienen en común. «Cuando empezó a montar a caballo allí (en Sevilla), se quedaba siempre en mi casa», contaba Laffón.