Victoria Federica da el salto a la pequeña pantalla como actriz

Victoria Federica de Marichalar y Borbón se ha convertido en la miembro de la Casa Real más mediática en redes sociales. La nieta del Rey emérito ha crecido mucho profesionalmente en los últimos meses, asentándose como una de las influencers más y mejor reconocidas en nuestro país, y participando asimismo en varios desfiles de moda. Sin embargo, nada parece suficiente para la joven. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se embarcará ahora en una nueva aventura profesional en la pequela pantalla, que nada tiene que ver con su ya confirmada participación en la próxima temporada de El Desafío. Victoria Federica dará sus primeros pasos como actriz, próximamente.

La hija de la infanta Elena ha decidido que quiere triunfar en otros terrenos, según ha confirmado en la tarde de este jueves Jorge Borrajo en TardeAR en Telecinco. «Victoria Federica no deja de sorprendernos y ha dado un importante paso en la pequeña pantalla, se nos hace actriz», ha desvelado despertando las críticas por parte de los colaboradores presentes en plató, que consideran que la influencer ha sido elegida «a dedo» por su parentensco con la Familia Real española. «La joven va a participar en una serie de televisión. La serie está en fase de desarrollo… Ha habido un casting para la selección de actores y actrices, y ella no ha pasado por este casting», ha dicho Borrajo a este respecto.

Victoria Federica, en la Feria de abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Aunque por el momento no ha trascendido el nombre ni características exactas del proyecto al que se enfrentará Victoria Federica, Jorge Borrajo sí que ha desvelado que la sobrina del Rey Felipe VI no tendrá, ni mucho menos, un papel residual. «A alguien se le ha encendido la luz, se lo ha propuesto y tras varias conversaciones han llegado a un acuerdo…Lo que sí que nos han descartado es que no va a ser un simple cameo. Solo un número muy contado de personas estaban al tanto de la voluntad de la productora de contar con Victoria Federica», ha dicho.

El salto de Victoria Federica a la televisión

Fue el pasado mes de febrero, tras varios meses de especulación, cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco del fichaje de Victoria Federica por la nueva temporada del programa de Antena 3 en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego, que tiene previsto estrenarse en 2025. Allí, la nieta del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía, coincidirá con otros rostros conocidos, tales como Genoveva Casanova, el influencer y ganador de El Conquistador del Fin del Mundo Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, el tenista Feliciano López o el meteorólogo de Atresmedia Roberto Brasero, entre otros.

Victoria Federica, en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe recordar, en este sentido, que para aceptar su propia participación en el concurso, Victoria Federica puso dos condiciones. La primera pasa por poder lucir un vestuario acorde a sus gustos y a su estilo, sin transparencias ni piezas demasiado ceñidas al cuerpo. Además, Victoria Federica no estaría dipuesta a abordar cuestiones de carácter familiar que puedan afecten a terceras personas.