Victoria Federica se ha convertido en el objetivo de todas las miradas (y también del de las cámaras). Su papel en la Corona le ha hecho situarse en un puesto muy alto del ranking de rostros conocidos de interés, aunque realmente lo que le ha hecho ser buscada y perseguida ha sido su papel como influencer. Desde que su nombre se ha labrado un hueco muy importante en el universo 2.0, sus pasos son mirados con lupa y sus besos aún más.

La joven ha sido una de las grandes protagonistas de la Semana de la Moda de Madrid, pero en esta ocasión ha copado titulares por una cuestión que nada tiene que ver con su faceta profesional. Lejos de los protocolos establecidos por la Casa Real, Vic es la viva imagen de la diversión, la amistad y la efusividad. Y eso ha demostrado en su última escapada, que no ha estado exenta de polémica.

Victoria Federica dándose un beso en la boca con una amiga / Telecinco

La hermana de Froilán se ha dejado ver disfrutando de una fiesta en compañía de varias rostros conocidos de las redes sociales. Ajena a las cámaras, no ha dudado en bailar, cantar, disfrutar del buen momento que está atravesando y, también, de besar. Al terminar y despedirse del grupo que la acompañaba, la sobrina del Rey se ha despedido de una de sus amigas con un beso en la boca. Y, aunque han sido muchos los medios que han apuntado que podría tratarse de la ex de Sergio Reguilón, parece que se trata de otra de sus personas de confianza. Tras ver este particular ‘adiós’ que no habría sentado nada bien en Palacio, sus amigos han levantado los brazos en señal de alegría y ellas, con una actitud de completa normalidad, han dejado constancia de la buena complicidad que comparten a través de un gesto de cariño que, pese a ser muy habitual en los jóvenes, probablemente haya caído como un jarro de agua fría a la infanta Elena -más cuando las redes se han incendiado con el vídeo distribuido por Vamos a ver-.

Un selecto círculo de amigos

Pese a la imagen que tiene Victoria Federica de una joven que rompe con todo el protocolo de la monarquía, quien la conoce de cerca dice de ella que es divertida, muy amiga de sus amigos y una persona con la que nunca puedes pasártelo mal. Ahora, convertida en influencer, su círculo cercano se ha agrandado, ha conocido a nuevas personas que han llegado a su vida para quedarse y otras, en cambio, que se han ido con el paso del tiempo. Sin embargo, la hija de la infanta Elena siempre ha conservado a sus pilares fundamentales, entre los que se encuentra Tomás Páramo, María G. de Jaime, Roca Rey y Rocío Laffón.

Victoria Federica, María G de Jaime y Tomás Páramo en la MBFWM / Gtres

Pero, a juzgar por la complicidad que muestra en su perfil de Instagram, Vic también habría incluido en su vida a Marta Díaz, uno de sus máximos apoyos. Los caminos de las jóvenes se cruzaron a en la red y, desde entonces, se han vuelto inseparables. Conciertos, viajes, fiestas, y un día a día en el que han demostrado estar juntas en todo momento, contra viento y marea.