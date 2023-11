Víctor Elías y Ana Guerra reconocen que invitarán a la Reina Letizia a su boda

En febrero de 2022 Víctor Elías y Ana Guerra dieron un paso adelante para reconocer que habían empezado una relación sentimental y ahora han hecho lo mismo con un asunto relacionado con la Reina Letizia. El actor es primo segundo de nuestra soberana y ha confirmado que va a invitarla a su boda, un evento que tendrá lugar en 2024, aunque se desconoce la fecha exacta. Los enamorados han hecho acto de presencia en el estreno de la película La vida de Marta Díaz y han dado unas declaraciones interesantes.

Víctor Elías se hizo conocido en abril de 2003, cuando empezó a emitirse Los Serrano, serie donde interpretaba a uno de los protagonistas. Por su parte, Ana Guerra comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo a raíz de su participación en Operación Triunfo. Lanzó al mercado una canción con Aitana Ocaña titulada Lo malo que fue todo un éxito y a partir de ese momento comenzó a recibir ofertas. Fue haciéndose conocida y llamó la atención gracias a su relación sentimental con Miguel Ángel Muñoz.

Ana Guerra todavía no conoce a la Reina Letizia

Víctor no es el primer novio famoso de Ana Guerra, por eso la artista sabe manejarse tan bien en la crónica social. Nunca se ha sentido cómoda hablando de su vida privada, pero tampoco esconde nada y le da a todo una gran naturalidad. Cuando le preguntaron por la relación familiar que existe entre Víctor Elías y la Reina Letizia fue muy clara y reconoció que todavía no había tenido oportunidad de conocerla. Eso sí, está deseando hacerlo porque forma parte del entorno de su futuro marido y quiere integrarse en su familia.

Reina Letizia dando un discurso / GTRES

La madre del protagonista de Los Serrano es prima hermana de Jesús Ortiz, padre de doña Letizia. Entre ellos sí hay una conexión muy estrecha, pero el actor lleva un tiempo sin coincidir con nuestra monarca. No obstante, insiste en que siempre le ha guardado un gran respeto. De hecho ya presumía de ella cuando trabajaba de presentadora en TVE y no conocía a don Felipe VI. Por ese motivo ha decidido invitarla a su boda, a pesar de que todavía no ha obtenido respuesta.

Víctor Elías quiere compartir su gran día con doña Letizia

Victor Elías posando en un estreno / GTRES

Víctor Elías ha confirmado que cuando sepa la fecha exacta intentará ponerse en contacto con la Reina Letizia para hacerle llegar una invitación. De momento quiere que sepa que cuenta con ella para este día tan importante, aunque no sabe si su agenda institucional le permitirá acudir al evento. Por su parte, Ana Guerra se ha comprometido actualizar la situación cuando tenga novedades.

La cantante promete que cuando sepa la fecha, el lugar o tenga más datos lo compartirá con el público. «Jurado, de verdad, es que antes de decírselo a nuestras familias», declara con una sonrisa.

La felicidad de Víctor Elías antes de su boda

Victor Elías con Ana Guerra / GTRES

Víctor Elías también ha estado en la presentación de Wish en Madrid y la agencia GTRES le ha preguntado por sus próximos deseos. «Mi deseo es que todos los años sean como este 2023, que todos los años me pidan matrimonio y todo», ha empezado diciendo. Era la excusa perfecta para preguntarle por la posible asistencia de la Reina Letizia a su boda.

«La boda es una cosa especial donde yo creo que estará la gente que queremos que esté. Además, son los momentos donde aprovechas para ver a gente que llevas tiempo sin ver», ha contestado. Y después ha dejado claro que, como no podía ser de otra forma, nuestra soberana recibirá una invitación. «Eso es protocolo puro y duro», declara entre risas.