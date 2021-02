Vicky Martín Berrocal guarda silencio tras saltarse las restricciones

Hace dos años el amor llamó a la puerta de Vicky Martín Berrocal. Aunque no es muy dada a contar detalles sobre su vida privada, en una ocasión el pasado mes de noviembre, la diseñadora compartía en sus redes sociales su primera fotografía con su pareja, Joao Viegas. «Coincidencias de la vida, un día como hoy hace dos años. Este hombre que ven aquí me dio la mano por primera vez y ahí mismo le reconocí», escribió por aquel entonces en dicho post. Por amor se trasladó a Portugal a vivir con él, pero ha regresado a España para visitar a sus familiares y por el momento, no se sabe si por algún compromiso profesional que se traiga entre manos.

Sin embargo, hay un detalle que Vicky Martín Berrocal no ha tenido en cuenta. Resulta que, ha disfrutado de una agradable comida junto a su hija Alba, su hermana Rocío y algunos amigos en una terraza de Madrid y se le ha pasado la hora, pues ha sido vista saliendo del establecimiento en el que se encontraba alrededor de las 21:30 horas.

En su rápida salida del restaurante donde estaba disfrutando de una agradable velada con sabor a reencuentro, la exmujer de ‘El Cordobés’ no ha querido hacer ningún tipo de declaración al respecto ni sobre su vida privada, ya que se encuentra feliz y enamorada a tan solo unos días de que se celebre el día más romántico del año, ni de lo le ha traído de nuevo a la capital. El silencio ha sido su mayor respuesta este 5 de febrero, día en el que ha podido estar cerca de los suyos, algo poco habitual dada la crisis sanitaria actual en la que nos encontramos desde hace ya cerca de un año.

Fue el pasado mes de julio cuando la madre de Alba Díaz anunció que se mudaba a Portugal junto al empresario Joao Viegas. Lo hizo a través de las redes sociales con un claro mensaje. «Nuevos comienzos», escribió junto a una fotografía en un camión de mudanzas con una sonrisa de oreja a oreja. Tras pasar el confinamiento en Madrid junto a su hija y tras año y medio de relación, la diseñadora tomó la decisión de dar un paso más en su relación. «Mientras te abrazada supe que el mejor lugar del mundo está donde estés tú”, le dedicó unos días antes de hacer pública esta decisión que ha marcado un antes y un después en su vida. No obstante, cada vez que puede, Martín Berrocal hace una escapada como ha hecho estos días para estar cerca de sus familiares y realizar sus compromisos profesionales. De esta manera, la nueva vida de Vicky Martín Berrocal se encuentra en Portugal y Madrid.

Aunque no ha enseñado ningún rincón de la vivienda donde reside junto al empresario, sí ha dejado ver que tiene un hermoso jardín donde pasar tiempo al aire libre, ya que tal y como ha confesado es algo que le encanta hacer. «Yo soy de campo y siempre me ha gustado vivir al aire libre, me gusta estar fuera aunque sea invierno. Hago mucha comida, mucha cena y me gusta un césped y un jardín en condiciones”, dijo en una ocasión mientras confesaba que había optado por poner césped artificial en lugar del natural.