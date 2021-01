Cómo pasar de morena a rubia como Vicky Martín Berrocal

La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha cambiado su melena morena por un rubio platino. La primera imagen de este nuevo look ha causado sensación en las redes sociales. Este inicio de 2021 podemos pensar en conseguir un cambio radical que nos enfoque en un nuevo ciclo. Una nueva era ha empezado y con ella, quizás queramos hacernos algo distinto al pelo. Pasar de morena a rubia no es nada fácil, para conseguir el acabado perfecto es importante consultar con un profesional. Las peluqueras o peluqueros son los que mejor conocen nuestra melena. Un cambio como el de Vicky Martín Berrocal se debe hacer en buenas manos para no estropear nuestro pelo. Esto es lo que necesitas saber para pasar de morena a rubia.

Pasos para pasar de morena a rubia como Vicky Martín Berrocal

View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

La decoloración es la única forma de conseguir un paso de moreno a rubio. El tinte es el elemento que nos ayudará a aclarar el pelo 2 o 3 tonos, pero para pasar de un negro a un rubio como el de Vicky Martín Berrocal se necesita un tratamiento mucho más agresivo. El cambio de moreno a rubio puede ser muy agresivo si estamos ante una melena que no está preparada para dar este paso.

La época del año en el que hacemos este cambio tiene mucho que ver. En invierno el pelo suele estar más débil, habremos pasado un otoño, la época de transición. Al igual que los árboles que cambian las hojas, nuestro pelo también se renueva. En general, las decoloraciones se hacen en verano porque es cuando el pelo está más fuerte, es un proceso natural, el de caerse y reforzarse que pasa cada año. Vicky es una mujer con mucho pelo, si tenemos una melena más bien escasa y un cabello fino, mejor esperar al verano para una decoloración.

Podemos empezar con un tinte más claro. Si no estamos 100% seguras del paso que vamos a dar, tenemos un tono de piel muy oscuro o necesitamos esperar a que el pelo se refuerce un poco, optamos por un tinte. Una vez aclarado el pelo, podemos hacernos unas mechas rubias que nos ayudarán a tener una idea de cómo nos quedará el pelo rubio platino. El paso de morena a rubia puede ser demasiado radical si siempre lo hemos llevado moreno o castaño.

Deja la raíz oscura. Si optamos por teñir todo el cabello el cambio nos durará unos días, hasta que crezca la raíz. Shakira es otra de las famosas que ha optado por el rubio, pero siempre con la raíz negra. Igual que Vicky Martín Berrocal, es una manera de evitar estar siempre en la peluquería. El rubio platino sobre moreno requiere muchos cuidados, si no estás dispuesta a pasar cada semana y media por la peluquería, deja una buena raíz.

Las cejas no se tiñen. La idea de aclarar las cejas ha pasado a la historia. Madona es otra de las famosas morenas que ha pasado a rubia dejando unas cejas negras. Puede quedar igual de bien, si no nos gusta, las podemos aclarar un tono, pero siempre las cejas serán más oscuras. Deja que la melena rubia sea la que tenga el protagonismo, deja las cejas a su aire, el contraste puede hacerte ganar un estilo muy ochentero, como el de Vicky Martin Berrocal.

Los cambios siempre es mejor meditarlos. Antes de decolorar el pelo, prepara la melena. Usa una mascarilla que le aporte nutrientes e intenta darle todo lo que necesite para estar un poco más fuerte. La melena lo agradecerá. El pelo puede debilitarse bastante después del decolorado que le dejará sin el color que tiene normalmente. El champú anterior y el posterior son dos de los factores claves.

Usa un buen champú después del cambio radical. Ante cualquier tratamiento que implique tinte o decoloración se necesita un champú adecuado. En todo lo que se refiere al pelo, consultar al especialista, nuestra peluquera o peluquero de confianza es fundamental. Contar con productos profesionales que nos ayuden a mantener la melena en plena forma es algo básico para mantener el tinte, el color y el pelo correctamente.

Aplica un acondicionador y mascarilla con regularidad, que sean de buena calidad. Estos dos elementos junto con el champú son las dos herramientas que nos ayudarán a cuidar la melena después del decolorado o el tinte. Hidratar correctamente la melena y darle el acabado perfecto nos ayudará a lucir el nuevo look. Un rubio como el de Vicky Martín Berrocal no debe asustarnos, es una imagen totalmente nueva, como la diseñadora afirma son días de cambios y hacernos algo en el cabello puede ser una buena manera de darle la bienvenida al 2021. Pon rumbo a la peluquería, asesórate bien y antes de dar el paso asegúrate de que podrás dedicarle tiempo, los tintes necesitan mantenimiento y cuidados.